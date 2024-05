das Vertriebsmanagement zu optimieren : MCO versetzt Kundenbetreuer in die Lage, Kundenbedürfnisse frühzeitig zu erkennen und proaktiv relevante Produkte oder Dienstleistungen vorzuschlagen. Wendet sich ein Kunde beispielsweise an einen Hersteller, um ein Förderband zu ersetzen, das nicht mehr produziert wird, empfiehlt MCO mithilfe von KI ein neueres, aktuell verfügbares Ersatzteil, um sicherzustellen, dass die Serviceleistung einen echten Mehrwert bietet.

den Außendienstbetrieb zu transformieren: MCO ist mit ServiceNow Field Service Management kompatibel, sodass Unternehmen proaktive, präventive Wartungsservices anbieten können. Wenn ein Kunde ein Problem an einem seiner Geräte meldet, können Kundendienstteams dieses schnell erfassen und einen Außendiensttechniker mit den erforderlichen Kenntnissen, Fähigkeiten und Geräten zur Lösung des Problems entsenden - alles direkt aus MCO heraus. Echtzeitaktualisierungen werden an das mobile Gerät des Technikers gesendet, einschließlich des Kundenstandorts und Details zum Produktmodell. So wird sichergestellt, dass der Techniker über die notwendigen Informationen und Ressourcen für seinen Besuch verfügt, um Ausfallzeiten zu reduzieren und Probleme so effizient wie möglich zu lösen.