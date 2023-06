Nach einer Meldung der South China Morning Post bietet das Foxconn-Werk in Zhengzhou ehemaligen Mitarbeitenden eine Prämie von 8.000 Renminbi Yuan (etwa 1100 Euro), wenn sie wieder an das Montageband zurückkehren - der Bedarf an Arbeitskräften ist augenscheinlich sehr hoch.

Die weltgrößte iPhone-Fabrik in der zentralchinesischen Stadt Zhengzhou hat laut Berichten von Arbeitsvermittlern im Vorfeld der "für 2023 erwarteten Markteinführung neuer Produkte" - wobei es sich nur um die iPhone-15-Modellreihe handeln kann - die Zahl der Einstellungen erhöht.

Foxconn-Chef Liu Young-way erklärte, man plane nicht, die Produktionslinie nach außerhalb von China zu verlegen. Die Einstellungswelle bei Foxconn komme inmitten "vielversprechender Anzeichen, dass China ein wichtiger Produktionsstandort für Apple bleiben wird".

Start für iPhone 15-Produktion wohl wieder im August

Über eine vergleichbare Situation berichteten wir auch im vergangenen Jahr, bevor die Produktion für das iPhone 14 anlief. Auch diesmal darf man wieder mit August als Startzeitpunkt für die Massenfertigung der neuen iPhone-Modellreihe rechnen. Die Vorstellung der neuen iPhones erwarten wir in diesem Jahr für den 6. September, ab dem 15. September sollten sie in den Kernmärkten im Handel sein.

In Kalifornien geplant, in Asien gefertigt

Der Löwenanteil der neuen iPhones wird wieder in China vom Band laufen, Apple diversifiziert seine Lieferkette aber weiter: Einem Bericht der in Mumbai ansässigen Tageszeitung The Economic Times zufolge plane Foxconn, seine iPhone-Produktionsstätte in Chennai, der Hauptstadt des südlichsten indischen Bundesstaats Tamil Nadu, zu vergrößern. Apple hatte bereits Indien und Vietnam als weitere neue Produktionsstätten auserkoren, wie wir berichteten.

Produktionsprobleme reduzieren das Angebot

Apple hatte im zu Ende gehenden Produktjahr immer wieder mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen: Die Produktion in Zhengzhou wurde im vergangenen Jahr durch die strengen chinesischen Covid-19-Maßnahmen immer wieder unterbrochen, von daher sollte die Bemühungen um neue und wiederkehrende Arbeitskräfte Apple wieder mehr Vertrauen in den Standort geben.

(Macwelt)