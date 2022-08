Die weltweiten Ausgaben für Collaboration-Anwendungen im Jahr 2021 stiegen laut Angaben des Marktforschungsinstituts IDC um 28,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei wurde ein Umsatz von 29,1 Milliarden US-Dollar erzielt. Es war das fünfte Jahr in Folge, in dem der Markt ein zweistelliges Wachstum verzeichnete, mit einem Umsatzplus von 6,5 Milliarden Dollar gegenüber der IDC-Schätzung im letzten Jahr.

Obwohl es keine formellen Anordnungen zur Arbeit von zu Hause aus mehr gibt, hat sich die Beliebtheit von hybriden und Remote-Arbeitsmodellen in Unternehmen auf der ganzen Welt weiter durchgesetzt. Viele Unternehmen sehen sich deshalb dazu veranlasst, die Nutzung von Collaboration-Software auf mehr Mitarbeiter auszuweiten. Darüber hinaus wurden der Kauf und die Integration mehrerer Anwendungen zur besseren Erfüllung der Unternehmensanforderungen sowie Preiserhöhungen und Funktionserweiterungen von IDC als Gründe für das Wachstum identifiziert.

Die Collaboration-Teilmärkte

Das Wachstum erstreckt sich über alle von IDC identifizierten Collaboration-Märkte und -Teilmärkte. Dazu gehören Anwendungen für die Team-Zusammenarbeit wie Slack und Microsoft Teams, Konferenzanwendungen wie Zoom, Webex und die Konferenzbereiche von Google und Microsoft Teams, Plattformen für Unternehmensanwendungen wie Khoros und Salesforce, virtuelle Veranstaltungen wie Cvent und On24 sowie E-Mail.

Zweistelliges Wachstum

Die Inflationsrate, die in einigen Ländern inzwischen zweistellige Werte erreicht, und die Angst vor einer möglichen Rezession am Horizont könnten das Wachstum jedoch bremsen. Obwohl für den Markt für Kollaborationssoftware in den nächsten fünf Jahren ein zweistelliges CAGR-Wachstum (Compound Annual Growth Rate) prognostiziert wird, ist laut Wayne Kurtzman, Research Vice President of Social, Communities and Collaboration bei IDC und Autor des Berichts, mit einer Verlangsamung zu rechnen. Unter dem Strich geht Kurtzmann dennoch von einem nachhaltigen Wachstum aus, da Unternehmen weiterhin Technologien implementieren werden, mit denen sich Geschäftsprozesse effizienter gestalten lassen.

Kurtzman zufolge werden die Umsätze aller im IDC-Bericht genannten Anwendungen weiterwachsen, angeführt von Team-Collaboration-Anwendungen und Unternehmensanwendungsplattformen, wobei der Gesamtmarkt für Collaboration-Anwendungen bis 2026 voraussichtlich 63,8 Milliarden US-Dollar erreichen wird.