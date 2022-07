Das weltweite Marktvolumen für Edge-Rechenzentren (Services und Equipment) soll sich von heute 9,3 Milliarden Dollar in den nächsten fünf Jahren auf 18 Milliarden Dollar verdoppeln. Das entspräche einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17 Prozent, so ein Bericht des in Irland ansässigen Analyseunternehmens ResearchAndMarkets.com. Als Edge-Rechenzentren definieren die Forscher in der Studie "Edge Data Center Market - Global Forecast to 2026" kleine Rechenzentren, die sich in der Nähe des Randes eines Netzwerks befinden - also näher am Endnutzer als die öffentliche Cloud sind.

5G, IoT und Video treiben Edge Computing an

Als Wachstumstreiber sehen die Forscher vor allem 5G, IoT und Videostreaming, also Dienste, die tendenziell eine geringere Latenzzeit benötigen. Und kürzere Roundtrip-Zeiten liefern in der Regel eher Verbindungen zu Rechenzentren, die sich näher am Endnutzer befinden als Dienste, die über eine öffentliche Cloud bedient werden. Mit der Verlagerung der Datenverarbeitung an den Netzwerkrand erwarten die Marktforscher weltweit den Bau neuer kleiner Edge-Rechenzentren.

Nordamerika dominiert vorerst

Geografisch gesehen sind laut ResearchAndMarkets die USA der größte Markt für Edge-Rechenzentren. Einige der schnellsten Zuwächse werden jedoch nach Ansicht der Marktforscher in Ländern wie China, Japan und Kanada zu verzeichnen sein. Für diese Länder sagen die Forscher eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 17,8 Prozent, 14,9 Prozent bzw. 14,7 Prozent vorher.

Im Berichtszeitraum, so die Marktforscher, wird Nordamerika den globalen Edge-Computing-Markt dominieren. Ihre Einschätzung begründen die Analysten mit der steigenden Technologieakzeptanz und der ausreichenden Präsenz von großen Marktteilnehmern und Startup-Unternehmen. Ferner sei zu erwarten, dass in der Region das verfügbare Einkommen der Verbraucher weiterhin sehr hoch bleibe, was zu einer steigenden Nachfrage nach Edge-abhängigen Produkten führe.

Consumer treiben den Markt

Allerdings werde dieser Trend auch in weiten Teilen des asiatisch-pazifischen Raums zu beobachten sein. Dort soll die Nachfrage nach Edge-abhängigen Produkten wie Elektrofahrzeugen, Smart-Home-Geräten und Fitness-Trackern ebenfalls mit wachsenden verfügbaren Einkommen steigen. Diesbezüglich erwarten die Forscher einen wahren "digitalen Boom".

Weitere Wachstumsimpulse dürfte der Markt für Edge-Data-Center durch die zunehmende Bedeutung von Industrial IoT (IIoT), Smart-City-Initiativen sowie die generelle KI/ML-Entwicklung erhalten.