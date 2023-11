Aus einer neue Analyse der Cyberbedrohungen geht hervor, dass die Anzahl der Cyberopfer seit dem zweiten Halbjahr 2022 um 47 Prozent gestiegen ist. Dabei entfiel ein Großteil der Ransomware-Angriffe auf die drei Bedrohungsakteure Lockbit, BlackCat und Clop. Ein weiteres Ergebnis ist, dass viele Ransomware-as-a-Service-Bedrohungsakteure nicht mehr die "großen Ziele" suchen, sondern sich auf kleinere Unternehmen konzentrieren, von denen sie annehmen, dass sie weniger gut geschützt sind. So entfielen in der ersten Hälfte des untersuchten Zeitraums die meisten LockBit-Opfer (57 Prozent) und ein erheblicher Anteil der BlackCat-Opfer (45 Prozent) auf Unternehmen mit weniger als 200 Mitarbeitern.

Die Lösung für eine stets aktuelle IT-Security

Die Studie "Security as a Service", der COMPUTERWOCHE Research Services, die 2023 in Zusammenarbeit mit Trend Micro zeigt, dass die größte Herausforderung in Bezug auf die IT-Sicherheit nicht der vielfach beklage Fachkräftemangel ist. Stattdessen stehen die Implementierung von Sicherheitslösungen, die fortlaufende Anpassung an die Compliance-Auflagen sowie das allgemeine Security-Monitoring ganz oben auf der Problemliste. Aus diesem Grund setzen immer mehr Unternehmen auf externe Dienstleister. Das BSI unterscheidet solche Dienstleister in zwei Gruppen: Ein "Managed Service Provider" oder "MSP" ist jemand, der Dienste im Zusammenhang mit der Installation, der Verwaltung, dem Betrieb oder der Wartung von IKT-Produkten, -Netzen, -Infrastruktur, -Anwendungen oder jeglicher anderer Netz- und Informationssysteme durch Unterstützung oder aktive Verwaltung in den Räumlichkeiten der Kunden oder aus der Ferne erbringt. Ein "Managed Security Service Provider" oder "MSSP" ist ein MSP, der Unterstützung für Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Risikomanagement im Bereich der Cybersicherheit durchführt oder erbringt. Doch eine solche Kooperation mit einem MSSP muss gut vorbereitet sein, denn sie bedeutet einen Transformationsprozess, bei dem viele Fragen zu klären sind. Ein ganz entscheidender Faktor ist dabei die Wahl des richtigen MSSPs. Dieser sollte ein umfangreiches Portfolio an Lösungen und vernetzte Sicherheitskontrollen mitbringen, die als Service betrieben werden können. Außerdem sollten erfahrene Sicherheitsexperten zur Unterstützung der eigenen Ressourcen zur Verfügung stehen.

Auf der technologischen Ebene geht es bei Managed Services vor allem um ganzheitliche Konzepte, bei denen einzelne Security-Bausteine möglichst voll integriert zusammenwirken. Ein Beispiel dafür ist die einheitliche Cybersecurity­ Plattform Trend Vision One von Trend Micro, die als SaaS-Lösung angeboten wird. Diese lässt sich flexibel an jeden Bedarf anpassen - sei es für den Eigenbetrieb, mit Unterstützung durch die Sicherheitsexperten von Trend Micro oder auch in Kooperation mit einem Trend-Micro­ Partner.

Managed Services von Trend Micro: Viele Referenzkunden

Trend Micro verfügt über eine Vielzahl an MSSP-Kunden, die mithilfe von Managed Services ihre eigenen Ressourcen deutlich entlastet haben. Nachfolgend zwei Beispiele von mittelständischen Unternehmen.

Die Bültel International Fashion Group ist ein weltweit agierendes Modeunternehmen mit mehr als 2.000 Mitarbeitern. Bei der IT-Sicherheit entschied sich Bültel für das Managed Service Angebot "Worry-Free Business Services Advanced" sowie dem Security Operations Center (SOC) von Trend Micro. Eine eigene Security-Managementstruktur ist nicht mehr erforderlich, da alle Sicherheitskomponenten wie Antivirusserver oder Mail Security Appliances vollständig in die Cloud verlagert wurden. Das IT-Team von Bültel wurde damit spürbar von Routinearbeiten entlastet. "Unsere IT-Fachleute sind inzwischen zunehmend Business Consultants, weshalb es immer wichtiger wird, diese Personen von Routineaufgaben zu befreien", sagt Dennis Müglitz, IT Project Manager bei Bültel

Die G+C Dienstleistungs-GmbH verantwortet innerhalb der Görgens Gruppe die IT der Unternehmenszentrale und der über 150 Young-Fashion-Shops. Da G+C mit dem bisherigen Firewall-Konzept nicht glücklich war, wandte sich das Unternehmen an Trend Micro, das den Managed Services Provider PingUs empfahl. Beim Endpunkt-Schutz stieg G+C von Apex One On Premises auf Apex One as a Service um und führte zusätzlich die Cloud App Security ein, um auch die Cloud Services wie Exchange Online, Teams und OneDrive besser zu schützen. G+C hat daher zusätzlich den Service Managed XDR gebucht und nutzt darüber hinaus die Security Expert Services von PingUs. Spezialisierte Security-Analysten von Trend Micro übernehmen jetzt 24/7 das Monitoring der XDR-Konsole und verständigen das IT-Team, wenn eine Bedrohung auftritt. "Dank der Hilfe von PingUs konnten wir unseren Produktfuhrpark verschlanken, Lizenzkosten sparen und das Management vereinfachen", freut sich Marc Dugas, Head of IT-Strategy & Innovation bei G+C.

Fazit

Die IT-Sicherheit wird wichtiger und komplexer. Wer hierbei auf Nummer Sicher gehen will, sollte Managed Services ernsthaft in Erwägung ziehen. Hierzu kann Trend Micro mit seinen umfassenden Produkten und Services einen maximalen Schutz vor allen Bedrohungen für Rechenzentren, Cloud-Umgebungen, Netzwerke und Endpunkte bieten.

Trend Micro Managed Services