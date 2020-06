"Die letzten Monate haben eine neue Ära der Technologie eingeläutet und beschleunigen den Weg in eine Welt, die wir vor vielen Jahren vorhergesagt haben", sagte Werner Vogels, Cheftechnologe von Amazon und AWS im Rahmen der Veranstaltung. Er glaube, dass die Pandemie die Vorteile der Cloud noch deutlicher gemacht habe und somit die Adoptionsrate nur noch weiter erhöhen wird. So sei die Cloud angesichts des Lockdowns in vielen Unternehmen und des plötzlichen massiven Wechsels zur Remote-Arbeit von zentraler Bedeutung gewesen - für die Aufrechterhaltung bestehender Geschäftsabläufe, aber auch für die Schaffung neuer Prozesse.

Als Konsequenz erwartet der Amazon-CTO, dass die meisten Organisationen im Jahr 2020 und darüber hinaus zu einer vollständig Cloud-basierten Umgebung übergehen werden, in der jeder Mitarbeiter von überall und jederzeit auf jede Anwendung oder jeden Dienst zugreifen kann. "Während sich viele Aspekte des täglichen Lebens als Reaktion auf diese beispiellosen Zeiten drastisch verändert haben, stellen sich weltweit Unternehmen den Herausforderungen, Prozesse zu verbessern und die Situation für die Gesellschaft einfacher, schneller und sicherer zu machen", sagte Vogels.

Der Amazon-CTO verwies als eines von vielen Beispielen auf die App FilaIndiana, die in Italien von einer gemeinnützigen Organisation entwickelt wurde, um die voraussichtlichen Wartezeiten vor Supermärkten anzuzeigen. In nur 30 Stunden hätten fünf Ingenieurstudenten ohne jegliche Erfahrung mit AWS die erste Version der App auf Basis von Serverless Infrastructure gebaut - diese zählte innerhalb einer Woche nach dem Start bereits mehr als eine Million Nutzer. Für Vogels ein Beispiel dafür, wie die Cloud Unternehmen jeder Größe Agilität verleiht - Kreativität und ein gutes Entwicklungsteam vorausgesetzt.

Ein anderes Beispiel sei die während der COVID-19-Pandemie entwickelte und innerhalb von eineinhalb Wochen gelaunchte Telemedizin-Plattform Care Connect des schwedischen Gesundheitsunternehmens KRY - diese läuft auf AWS und nutzt Amazon S3, CloudFront, Amazon ECS auf AWS Fargate sowie Amazon Aurora. Das Tool ist bereits in zehn Sprachen verfügbar und ermöglicht es Patienten, ihren Arzt per Video zu konsultieren.

Die Hausaufgaben nicht vergessen

Vogels wies allerdings darauf hin, dass die Art und Weise, wie manche Unternehmen Cloud-Dienste in der Notfallphase genutzt haben, strategisch betrachtet nicht eben ideal gewesen sei. Wenn man Software für die Cloud entwickelt, müsse die Architektur von Anfang an gut vernetzt sein. Entwickler, die die Grundlagen vernachlässigen, würden früher oder später darunter leiden, erklärte der Amazon-CTO. Lösungen seien zum Scheitern verurteilt, wenn die Grundprinzipien mit Füßen getreten werden.

"Wir haben immer betont", erklärte Vogels, "dass das Entwickeln von Lösungen wie das Bauen von Gebäuden ist: solide Fundamente sind erforderlich, nämlich stabile, sichere und effiziente Systeme." Dies gelte umso mehr in Zeiten wie diesen, in denen Lösungen häufig schnell erstellt werden. Anderenfalls werden sich die Systeme später als ineffizient, unsicher oder anfällig erweisen. Als Möglichkeit, um hier nachzubessern, verwies der Niederländer auf verschiedene Ressourcen, die AWS bereitstellt - von der Amazon Builders' Library bis zum Well-Architected Framework.

Dass es seltsam erscheint, 2020 über die Grundlagen zu sprechen, sei ihm klar, räumte Vogels ein. Die Grundlagen von heute stellten jedoch ein Schlüsselelement für das Anwendungsdesign dar. "Wenn Sie sie als unabhängige Entwickler oder als internes IT-Team in Unternehmen nicht ausreichend berücksichtigen, besteht die Gefahr, dass Sie vom Wettlauf um die Cloud enttäuscht werden." Und darunter würde letztendlich auch AWS leiden, so Vogels: "Kunden müssen erfolgreich sein, damit wir erfolgreich sind."

"Cloud-Warmduscher" sind gefährdet

Auch AWS-CEO Andy Jassy ist fest davon überzeugt, dass die logische Konsequenz aus den Erfahrungen während der Coronakrise eine beschleunigte Bewegung der Unternehmen in Richtung Cloud sein wird. Die Pandemie habe unbestritten die Abhängigkeit sowohl der Unternehmen als auch der Verbraucher von der Cloud herausgestellt, erklärte Sassy während eines virtuellen Kamingesprächs. Fast alle Dienste, die die Menschen während der Pandemie unterstützt haben, basierten auf einer Cloud-Infrastruktur, angefangen von Content-Streaming und Online-Spielen bis hin zu Videokonferenzen, File Sharing, E-Learning und Telemedizin, erklärte der langjährige Amazon-Mitarbeiter.

Der AWS-Chef bemängelte gleichzeitig, dass es in einigen Unternehmen immer noch Widerstände gegen den Umstieg auf die Cloud gebe - trotz der gut dokumentierten Vorteile hinsichtlich Kosten, Skalierbarkeit und Flexibilität. "Es gibt immer noch eine Gruppe von Unternehmen, die versucht, gegen die Schwerkraft anzukämpfen. Sie argumentieren, dass sie die Infrastruktur immer noch kostengünstiger betreiben können als in der Wolke", so Jassy. Er habe aber noch keine Company gesehen, die mit ihrer Infrastruktur mit der Cloud mithalten kann.

Gefährdet sieht der AWS-Chef auch die Gruppe der "Warmduscher", also Unternehmen, die wüssten, dass sie in die Cloud gehen sollten, aber nicht wirklich davon überzeugt seien. Als Resultat ihres halbherzigen Engagements stellten sie dann fest, dass der Wettbewerb vorbeizieht und sie mit zwei Kostenblöcken - Cloud und On-Premises - zu tun haben. Geschwindigkeit sei überproportional wichtig, erklärte Sassy: "Wer sich nicht schnell bewegt, wird dem Wettbewerb hinterherjagen, statt zu führen."

Cloud-Bedenken nehmen ab

"Mit der Coronakrise sind viele Bedenken gegenüber der Cloud ausgeräumt worden und die Akzeptanz ist deutlich gestiegen", bestätigt IDC-Analystin Carla Arend im CW-Gespräch. So habe eine IDC-Umfrage ergeben, dass 58 Prozent der Organisationen in Westeuropa ihre Investitionen in Infrastructure as a Service (IaaS) angesichts der Coronakrise beibehalten oder steigern wollen. In Deutschland seien es sogar 60 Prozent, so Arend.

Die Organisationen hätten erkannt, dass sich Cloud-Dienste gut dafür eigneten, den Betrieb während des Lockdowns aufrecht zu halten, erklärt die IDC-Analystin. Mit der nächsten Phase der Coronakrise ändere sich das Ziel der Investitionen: Ging es in den Monaten März und April verstärkt um das Thema Business Continuity, werde nun versucht, angesichts der unklaren wirtschaftlichen Zukunft die Kostensituation zu verbessern und Widerstandsfähigkeit zu entwickeln.

Dass Unternehmen nun alles in die Cloud verlagern werden, bezweifelt die Storage- und Cloud-Expertin allerdings. Das Problem sei, so Arend, dass die Cloud-Nutzung in den Betriebskosten als laufende Ausgaben verbucht werde. Diese versuchten Unternehmen derzeit jedoch niedrig zu halten.

Was sich sicher ändere, sei die Art der Cloud-Projekte: Standen vor COVID-19 noch Themen wie die SAP-Migration in die Cloud auf dem Programm, liege der Fokus aktuell mehr auf kurzfristigen Projekten, die sofort oder innerhalb eines Quartals Umsatz schaffen.