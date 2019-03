MaibornWolff inspiriert seit 30 Jahren Kunden aller Branchen bei IT-Beratung, Software-Engineering und Testmanagement. Dazu gehören namhafte Unternehmen wie BMW, CreditPlus, Daimler, Deutsche Bahn, Miele, ProSiebenSat.1, SMA Solar und Sonax.

485 Software Engineers, IT-Berater-/innen und Test-Experten forschen im Schnitt fünf Tage jährlich und investieren ihr Weiterbildungsbudget von einem Monatsgehalt pro Jahr in mehr als sechs Tage Schulung. Die Ergebnisse fließen in die Projekte des IT-Dienstleisters zurück: IT-Architekten und Software Crafter beflügeln Kunden bei Backend-, Web- und XR-Projekten. Gemeinsam mit IT-Consultants beraten sie Kunden bei Querschnittsthemen wie der Agilisierung der IT und DevOps-Vorhaben, in Salesforce- und IT-Sanierungsprojekten. Data Engineers, Blockchain-Entwickler-/innen, IoT- und UX-Experten erforschen gemeinsam mit Kunden technologisches Neuland. Hier geht es zu den offenen Stellen von MaibornWolff.

Die Standorte des Unternehmens in Augsburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg und München entstehen dort, wo Menschen arbeiten möchten. Großer Freiraum, ein Fokus auf die persönliche Weiterentwicklung jedes und jeder Einzelnen und eine ausgezeichnete Work-Life-Balance schaffen ein vielfach ausgezeichnetes Arbeitsklima.

Flurfunk willkommen

Knapp 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, fünf Büros in vier Städten, zwei weitere Standorte in Planung und Arbeitsmodelle, in denen Menschen Arbeitszeit und Arbeitsort flexibel handhaben - damit alle sich über wichtige Neuigkeiten informieren können, gibt es eine redaktionell betreute interne News-App. Jeden Tag erscheint hier nun ein Beitrag über neue Kollegen, Kunden oder Projekte, Standort-News und Kultur-Initiativen.

Mehrstimmiges Feedback

In der jährlichen Einstufungsrunde wird die Entwicklungsstufe jedes Mitarbeiters und jeder Mitarbeiterin an die persönliche Entwicklung angepasst. Seit 2017 bitten Mitarbeitende selbst ihre Peers, andere Führungskräfte oder einen der Geschäftsführer um Feedback. Die Antworten gehen an den Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin und die Führungskraft. So bekommen Mitarbeitende einstufungsrelevantes Feedback von Menschen, die sie beispielsweise in schwierigen Projektsituationen erlebt haben.

Persönliche Weiterentwicklung durch Neues Lernen

Die persönliche Weiterentwicklung ist für unsere Mitarbeitenden eine Schlüssel-Disziplin. Statt "trägem Wissen" aufzubauen helfen wir Menschen dabei, sich kontinuierlich und wirkungsvoll weiter zu qualifizieren. Ob Peer-to-Peer-Learning, fachliches Coaching oder Hands-on-Training - die Mitarbeitenden finden die Weiterbildungsart, die für sie am besten passt.

Das sagen die Mitarbeiter

96 Prozent der Mitarbeiter sagen: "Ich werde in meinem beruflichen Weiterkommen unterstützt."

"Ich finde die Arbeitskultur fantastisch. Wir haben hier eine Kultur die aus jedem das Beste herausholt. Man kann sich vollkommen entfalten und hat die Möglichkeit, Stärken voll auszuspielen. Das ist wirklich einzigartig, und ich schätze das sehr."

