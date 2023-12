Die Bereitschaft den Job zu wechseln, ist in Deutschland so hoch wie noch nie: Einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens Ernst & Young (EY) zufolge sucht derzeit mehr als ein Viertel der Beschäftigten hierzulande aktiv oder gelegentlich nach einer neuen Stelle. Viele klagen laut Studie über eine zu niedrige Bezahlung. Und das Arbeits- und Betriebsklima spielt nahezu eine gleich große Rolle.

Was aber erwarten die (potenziellen) Beschäftigten von ihrem (künftigen) Arbeitgeber? Die Hälfte der Wechselwilligen suchen laut HR Report 2022 des Job-Portals "Monster" ein angemessenes Gehalt - aber fast ebenso viele Bewerberinnen (42 Prozent) eine sinnvolle Arbeit. Und weitere 27 Prozent hoffen auf ein fürsorgliches Arbeitsumfeld.

In diesen Bereichen können kleine und mittlere Unternehmen (KMU) punkten. Sie überzeugen einer StepStone-Umfrage zufolge viele Fachkräfte mit "Sinnhaftigkeit und Wirkmächtigkeit sowie einem hohen individuellen Gestaltungsspielraum dank flacher Hierarchien".

Das Wohl aller Menschen im Blick

Zu diesen mittelständischen Playern gehört auch das Kosmetik-Unternehmen cosnova. Das global agierende Familienunternehmen mit Hauptsitz in Sulzbach im Taunus bei Frankfurt ist seit mehr als 20 Jahren am Markt. Weltweit bekannt wurde cosnova mit seinen Marken "essence" und "Catrice", die sich einen Namen als hochqualitative Produkte zu einem niedrigen Preis gemacht haben.

Facts zur cosnova Beauty GmbH Über 800 Mitarbeiter*innen weltweit

617 Mio Umsatz in 2022

cosnova-Produkte sind in rund 90 Ländern erhältlich

90 Prozent der Produkte werden in Europa hergestellt

Lehnt Tierversuche ab seit Gründung

100 Prozent frei von Mikroplastikpartikeln

100 Prozent vegan Weitere Fakten zum Unternehmen cosnova findest du hier.

Die Philosophie der hessischen Beauty-Company: Schönheit soll keine Frage des Geldes sein und sie soll Spaß machen. "Wir verstehen unseren Ansatz als Demokratisierung der Schönheit", erläutert Christine Fink, Director People & Organization bei cosnova.

Dabei gehe es nicht nur darum, die Kundinnen der Beauty-Company in die Lage zu versetzen, ihre eigene Schönheit und Individualität zu zelebrieren. cosnova habe unter dem Motto "Beauty in everything we do" das Wohl aller Menschen im Blick. "Umweltverträgliche Herstellung und soziale Verantwortung gehören zu den wichtigsten Faktoren unserer Firmenphilosophie", so Fink. Um sein Geschäft weiter ausbauen zu können, sucht cosnova aktuell neue IT-Fachkräfte - von Service- und Support-Mitarbeiter*innen bis zum MDM-Solutions-Spezialist*innen - die das internationale Team verstärken.

Fünf Säulen der Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist bei cosnova mehr als eine bloße Zielvorgabe. Das Unternehmen erfüllt seit seiner Gründung 2001 höchste soziale und ökologische Standards. So wurde von Beginn an auf Tierversuche verzichtet, auch auf deren Beauftragung. Heute beruht die Herstellung auf fünf Säulen:

1. Garantie der Unbedenklichkeit der Produkte

2. Bemühungen "Zero Waste" bei den Verpackungen zu erreichen

3. Kontrolle der Arbeitsbedingungen der Geschätspartner*innen

4. Investitionen in soziale Initiativen

5. Schutz von Klima und Umwelt

Auch das Arbeitsumfeld gestaltet cosnova entsprechend der hohen Standards. "Unsere Zusammenarbeit basiert auf Verlässlichkeit, Vertrauen, Offenheit, Verantwortung sowie Leidenschaftlichkeit und Mut", erläutert Tina Schomann, Head of HR. "Wir legen zum Beispiel Wert auf eine offene Gesprächskultur: Bei uns sitzen Junioren, Manager*innen und Mitglieder der Geschäftsführung gemeinsam an einem Tisch und tauschen sich aus."

Das Beauty-Unternehmen bietet zahlreiche Bonus- und Sozialleistungen, darunter Trainings und Maßnahmen zur beruflichen Weiterentwicklung sowie ein Onboarding und Companion Programm. Hinzu kommen ein Bonusprogramm, Jobticket und Sabbatical sowie Versicherungsleistungen und ein Zuschuss zur Kinderbetreuung.

Preisgekrönte Content-Produktion im eigenen Studio

Im Sommer 2022 eröffnete cosnova ein eigenes Content-Studio, in dem jährlich bis zu 12.000 Content Pieces, zum Beispiel für soziale Plattformen oder digitale Kataloge produziert werden sollen. Dafür wurden auf rund 600 Quadratmetern verschiedene Studios mit unterschiedlichen Kulissen, ein Backstage-Bereich sowie eine Make-Up-Area erstellt.

Das Studio ermöglicht es, Beauty-Themen und -Trends agil und professionell in Content zu übersetzen. In der Branche kam der Schritt gut an: Beim Videoportal TikTok konnte sich cosnova mit Contents für seine Marke essence aus dem Stand den Award in der Kategorie "Greatest Performance" sichern. Dazu Schomann: "Wer Vielfalt und Diversität im Job sucht, ist bei cosnova genau richtig."

