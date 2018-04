München/Hannover. Challenge accepted! Wenn in dieser Woche Kanzlerin Angela Merkel die Hannover Messe eröffnet, dann präsentiert Siemens der IT-Welt dort nicht nur spektakuläre Neuheiten, wie etwa MindSphere 3.0. Zusätzlich bietet das Unternehmen mindestens 40 Firmen, darunter Startups und Developer-Companies, die Chance, ihre Ideen für Kundenprojekte mit Anbindung an MindSphere voller Leidenschaft in einem Wettbewerb vorzustellen.

Die spektakuläre Aktion auf der Hannover Messe ist der vorläufige Höhepunkt des diesjährigen Siemens-Auftritts: Die MindSphere Open Space Challenge. Entwicklern aus der ganzen Welt gibt Siemens die Möglichkeit, ihren Input für konkrete Kundenprojekte zu leisten. Die besten Entwürfe wurden ausgewählt, und in dieser Woche kommt es zum Showdown:

Die Besten der Besten pitchen live und auf großer Bühne gegeneinander. Für jedes der zehn Projekte gibt es zwei Gewinner: Einen ermittelt eine Expertenjury, den zweiten das Publikum vor Ort und online. Denn die Pitches können von jedem Ort der Welt aus live im Internet verfolgt werden.

Livestream Mi, 25.04 | 11.00 - 12:30 Uhr: Case Rittal

Mi, 25.04.| 14:00 - 15:30 Uhr: Case Festo Do, 26.04. | 11:00 - 12:30 Uhr: Case Basch+Ströbel

Do, 26.04. | 14:00 - 15:30 Uhr: Case Baader Fr, 27.04. | 11:00-12:30: Case EnWaT

Fr, 27.04. | 13:00-14:30: Case Expo Dubai 2020

Fr, 27.04. | 15:30-17:00: Case FC Bayern Hier geht's zum Livestream

Viele Fachleute aus der IT-Branche machte diese einmalige Chance neugierig, die Entwickler- und Startup-Community mit führenden Industrieunternehmen zusammenzubringen. Allein in den letzten drei Wochen besuchten mehr als 15.000 Besucher die Website zur Challenge, über 400 registrierten sich und mehr als 50 kreative Köpfe stellten sich der großen Herausforderung und reichten unter enormem Zeitdruck ihre Projektentwürfe ein.

Mit Baader (Fischfang-Management), Dieffenbacher (Wartungs-App), Kampf (Tool zur Steigerung der Produktionseffizienz), MTI (Mischer-Vernetzung), Rittal (Applikation für Kühlsysteme), Festo (Pneumatik-Steuerungen), EnWaT (Vernetzung von Trinkwasserlieferanten) sowie Bausch + Ströbel (App für Verpackungsmaschinen im Pharmabereich) standen acht renommierte Industrieunternehmen mit ihren konkreten Anforderungen zur Auswahl. Die Spannbreite reichte dabei von einem intelligenten Kommunikationskreis zur Steuerung einer Fischfangflotte bis hin zu Wartungssystemen mit hoher intrinsischer Motivation. Hinzu kamen mit einer App für die Pflege des heiligen Rasens in der Allianz-Arena (Heimstätte des FB Bayern München und einem Besuchermanagementtool (Expo Dubai 2020) zwei Infrastrukturprojekte mit enormer Strahlkraft.

Nicht weniger beeindruckend waren die Einsendungen, die die Hürde der strengen Vorauswahl meisterten: Ein Entwicklerteam aus Software-Spezialisten von Codecentric AG und UX&I GmbH stellte für Dieffenbacher nicht nur ein Konzept vor, wie Mitarbeiter zur Wartung von Maschinen motiviert werden können, sondern lieferte gleich noch den Prototypen einer möglichen App mit. Die von Dieffenbacher formulierte Aufgabe, technisches Personal auf spielerische Weise zu Wartungsarbeiten zu motivieren, entspricht dieser Entwurf in hohem Maße. Ein enges Rennen ist zu erwarten.

Ebenso spannend war Valentin Gubkin's Einreichung für das Baader-Projekt. Doch der Gründer des Startups Doozyrama, das in Berlin und Las Vegas beheimatet ist, legte die Latte mit seiner ebenso detaillierten wie aussagekräftigen Einreichung ebenfalls sehr hoch. An seinem optisch ansprechenden Konzept für das weitgehend unbekannte Thema Vernetzung von Fischfangflotten mit onshore Managern, die die Weiterverarbeitung und Distribution der Ware verantworten, werden die anderen hochwertigen Einsendungen zu messen sein.

Sehr viel wissenschaftliche Kompetenz brachten Khushbu Arora und Suraj Rathore von der RWTH Aachen in ihren Beitrag für die intelligente Mischersteuerung für MTI ein, mit dem sie gegen drei Konkurrenten antreten müssen. Auf ihren Vortrag auf der Hannover Messe dürfen sich Publikum und Jury ebenso freuen wie auf den von Antavi. Der Crowd-Management-Spezialist aus der Schweiz warb mit seinen Erfahrungen in der Steuerung von Besuchsströmen auf dem Münchener Oktoberfest und der "Entzauberung des Mythos vom Italiener-Wochenende" auf dem größten Volksfest der Welt für sich und darf gemeinsam mit drei weiteren aussichtsreichen Bewerbern darauf hoffen, den Zuschlag für die Expo Dubai zu erhalten.

Übrigens wird die Challenge mit Ende der Hannover Messe nicht ad acta gelegt. Denn nach dem Ende der Show geht es für die Sieger in den zehn Projekten gemeinsam mit den Industrieunternehmen an die Umsetzung. Zudem bleibt die Community, die sich aus dem Wettbewerb entwickelt hat, bestehen und wird das Wachstum des Mindsphere-Ecosystems weiter beschleunigen. Auf jeden Fall aber treffen sich alle Gewinner der Open Space Challenge im September auf der ersten MindSphere-Entwicklerkonferenz, um weitere spannende Projekte anzustoßen. Nach der Challenge ist also vor der Challenge.