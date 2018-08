Eigentlich ist "as a Service" ein positiver Begriff - doch mittlerweile verwenden ihn Experten schon für die Hacker-Szene. Ein Webcast der Computerwoche am 18. September um 11 Uhr schildert, wie sich Betroffene wehren können.

Denn Cyberkriminelle arbeiten heute hoch effizient. Sie sourcen Aufgaben aus und bieten ihre "Leistungen" as a Service an. Eine Gruppe stiehlt Zugangsdaten, die andere dringt ins Firmennetzwerk ein und die nächste kapitalisiert die Daten. Was IT-Chefs dagegen tun können, schildern mehrere Fallbeispiele. So geht es um Bot-Attacken auf einen E-Commerce-Shop, DDoS-Attacken auf die Server einer Bank und Credential-Stuffing bei einem Logistik-Anbieter.

Bernd König, Director Product Line Security EMEA bei Akamai Technologies, und sein Kollege Gerhard Giese, Manager Enterprise Security Architects EMEA, schildern die Lessons Learned im Gespräch mit dem Fachjournalisten Arne Arnold.

Hier für den Webcast anmelden