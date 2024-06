Nach wochenlangen Spekulationen über einen mögliches Google-Konkurrenzprodukt hat ChatGPT-Entwickler OpenAI ein neues Sprachmodell (Large Language Model; LLM) als Desktop-Version angekündigt - inklusive eines umfassenden Upgrades für die Benutzeroberfläche. Das neue, multimodale LLM trägt den Namen GPT-4o (das O steht für "omni") und unterstützt laut OpenAI User-Prompts in Text-, Audio- und Bildform. GPT-4o kann so unter anderem:

Say hello to GPT-4o, our new flagship model which can reason across audio, vision, and text in real time: https://t.co/MYHZB79UqN



Text and image input rolling out today in API and ChatGPT with voice and video in the coming weeks. pic.twitter.com/uuthKZyzYx