Ob in der Medizin, in der Fertigung oder in der Versicherungsbranche: Künstliche Intelligenz und Automation sind aus den Diskussionen zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen, Ertragssteigerung und den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr wegzudenken. Doch ein Allheilmittel für jegliche Probleme in den Unternehmen sind auch diese Technologien nicht.

Am 9. und 10. Mai trafen sich in Hamburg mehr als 110 CIOs, Data Scientists und Geschäftsführer aus ganz Deutschland, um sich auf der aitomation conference mit den anwesenden Experten und untereinander auszutauschen.

Einblicke, was Künstliche Intelligenz bereits heute in der Medizin leistet und wo diese noch einen größeren Einfluss haben könnte, gab Prof. Dr. med. Michael Forsting, Leiter der Zentrale Informationstechnologie am Universitätsklinikum Essen in seiner Eröffnungs-Keynote. Eine seiner Kernaussagen: "Der größte Hebel für KI ist naturgemäß da, wo die Medizin die meisten Fehler macht: in der sprechenden Medizin, da diese noch immer hypothesengetrieben arbeitet und infolgedessen besonders fehleranfällig ist." Im Gegensatz dazu erweise sich die weitaus weniger von Hypothesen geprägte Radiologie nahezu fehlerfrei.

Im Anschluss an die Eröffnungskeynote brachten die Teilnehmer ihre Erfahrungen, Fragen und Anliegen zu den Themen "Data Foundation" und "Application" im Rahmen der beiden Bar Camps aktiv mit ein.

Daten als Quelle neuer Geschäftsmodelle

Das Bar Camp zum Metathema "Data Foundation" gestalteten federführend die Themenpaten Frank Litsch und Christoph Charles von T-Systems. Zwei Kernfragen prägten die rege und auch kontrovers geführte Diskussion zur Data Foundation: Wie und unter welchen Voraussetzungen lassen sich mit Daten neue Geschäftsmodelle entwickeln? Und wie kann der gezielte Einsatz von Daten zur Effizienzsteigerung und Kostenreduktion beitragen?



Die T-Systems-Manager und zahlreiche Teilnehmer schilderten ihre Erfahrungen aus bereits umgesetzten Projekten - und berichteten auch über jene Fälle, in denen Projekte noch vor dem Startschuss wieder verworfen wurden. Als entscheidender Dreh- und Angelpunkt für das Gelingen oder Misslingen eines Projekts entpuppte sich bei dieser Diskussoin eine zentrale Erkenntnis: Nur wenn IT- und Business-Verantwortliche von Anfang am Projekt beteiligt sind und gemeinsam die Lösung erarbeiten, gelingt es, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und eine höhere Effizienz zu erreichen. Diese Zusammenarbeit zu ermöglichen ist wiederum eine Frage der Organisation und damit des Managements.

Einsatzszenarien für KI

Prof. Alyosh Agarwal von der Macromedia in München moderierte das Bar Camp zum Metathema "Application" - zur Anwendung von KI- und Automation-Lösungen im Business-Alltag. Die Teilnehmer dieses Bar Camps befassten sich grundlegend mit Fragen nach dem Einstieg in die KI: Wie findet man sinnvolle Einsatzszenarien? Welche Erwartungshaltung besteht hinsichtlich des Einsatzes? Welche Datenpools sind vorhanden? Welche Daten können verwendet werden? Die Kernergebnisse der Diskussion waren:

KI sind als Ergänzung zu bestehenden Technologien, und nicht als Ersatz zu betrachten

Sinnvolle Einsatzszenarien müssen nicht nur gefunden, sondern auch priorisiert werden

Hinsichtlich der Erwartungshaltung gilt es zwischen dem aktuellen Hype und dem tatsächlichen Sinn des Einsatzes von KI zu unterscheiden

Networking über den Dächern Hamburgs

Nach der Ergebnispräsentation der Bar Camps erwartete die Teilnehmer ein reichhaltiges Barbecue auf der sonnigen Dachterrasse der Veranstaltungslocation SIDE Hotel mitten in Hamburg. Bei hochwertigen Grillkreationen nahmen sich die Teilnehmer hier noch ausreichend Zeit zum Networken in fachlich-entspannter Atmosphäre.