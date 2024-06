"KI entwickelt sich in einem beispiellosen Tempo, insbesondere wenn man sie mit einigen der Technologien vergleicht, über die wir in den letzten Jahren gesprochen haben", erklärte Cisco-CEO Chuck Robbins in seiner Keynote. "Wie lange haben wir über 5G gesprochen, bevor wir es eingesetzt haben?", fragte er. "Generative KI entwickelt sich sehr schnell und wird in unserem gesamten Portfolio eingesetzt. Und Sie versuchen wahrscheinlich, Anwendungsfälle zu finden, falls Sie das noch nicht getan haben, und wollen herausfinden, wie Sie sie nutzen können", wandte sich Robbins an die rund 20.000 Besucher der Cisco Live! in Las Vegas.

"Letztendlich werden die heutigen, extrem verzweigten Unternehmen viel einfacher zu verwalten sein, wenn es möglich ist, den gesamten Stack, die gesamte Infrastruktur und das Netzwerk zu betrachten", so der Topmanager. Auf diese Weise könne man verstehen, was passiere und diese Daten nutzen, um Ausfälle und andere Probleme vorherzusagen und zu verhindern, erklärte Robbins. "Man kann sich die KI-Evolution wie den Übergang zur Cloud 'auf Steroiden' vorstellen."

End-to-End-Infrastrukturlösung für GenAI-Modelle

Im Bereich Netzwerke hat Cisco ein schlüsselfertiges KI-Paket mit dem etwas sperrigen Namen Cisco Nexus HyperFabric AI Cluster hinzugefügt, das ab dem vierten Quartal zum Testen bereitstehen soll. Mit der Suite können Kunden ein integriertes Netzwerkpaket in Form eines Cisco-Switches der Serie 6000 für die Spine-Leaf-Implementierung bereitstellen, das

400G- und 800G-Ethernet-Fabrics,

GPUs - über eine Partnerschaft mit Nvidia, die die BlueField-3-Datenverarbeitungseinheit (DPU) und SuperNIC umfasst

AI-Pod-Building-Referenzdesigns, und

die Vast Data Platform für Unified Storage, Datenbanken und eine datengesteuerte Funktionsmaschine für AI

unterstützt.

"HyperFabric ist eine automatisierte, intelligente KI-native Lösung, die entwickelt wurde, um Einfachheit und KI in das unternehmenseigene Rechenzentrum zu bringen", so Jonathan Davidson, Executive Vice President und General Manager von Cisco Networking. "Das Paket vereinfacht das Design, die Bereitstellung und das Management von Netzwerken, Computern und Speichern, um eine vollständige KI zu erstellen, unabhängig davon, wo sich die Unternehmensdaten befinden."

AI-native Digitale Experience Assurance

Auf der Management-Seite hat Cisco die Digital Experience Assurance eingeführt, die die ThousandEyes-Netzwerkintelligenzplattform auf Cloud-Umgebungen - vorerst auf Amazon Web Services - ausweitet. Kunden sind damit in der Lage, Probleme und Ausfälle in eigenen und von ihnen kontrollierten On-Premises-Ressourcen sowie in Ressourcen, die nicht in ihrem Besitz sind, wie zum Beispiel in Cloud-Diensten, zu lokalisieren. Laut Cisco sind Zehntausende von ThousandEyes-Agenten im Internet und in Unternehmensnetzwerken verteilt, und die Plattform wird täglich mit mehr als 650 Milliarden Messungen weltweit versorgt.

Das Unternehmen hat auch sein KI-gestütztes Cloud-Insights-Programm erweitert. "Sobald die Workloads der Kunden in das Netzwerk eines Cloud-Anbieters gelangen, kann die Plattform zeigen, wie die Komponenten und Dienste aus Netzwerksicht miteinander verbunden sind, wie die Anwendungs-Load-Balancer mit den Netzwerk-Load-Balancern verbunden sind und wie sich daraus letztendlich eine Zielgruppe über mehrere AWS EC2-Instanzen hinweg ergibt", erklärt Joe Vaccaro, Vice President und General Manager von Cisco ThousandEyes.

"Die KI-gesteuerte Intelligenz im ThousandEyes-Paket kann Muster und einzigartige Kombinationen korrelieren, um die Ursache eines Problems zu triangulieren und zu ermitteln, welche Vorfälle Aufmerksamkeit erfordern und welche nicht", so Vaccaro. "ThousandEyes Event Detection bietet diese wichtige Funktion bereits und reduziert die Zeit, die normalerweise Stunden und mehrere Techniker in Anspruch nehmen würde, auf wenige Minuten."

Das Unternehmen hat außerdem ThousandEyes Endpoint Experience erweitert, um Details aus der Meraki-WLAN- und LAN-Telemetrie sowie Geräteinformationen zu sammeln. "Auf diese Weise erhalten Kunden einen tieferen Einblick in lokale Netzwerkprobleme, die sich auf die Benutzer auswirken", so der Cisco-Manager.

Hypershield-Unterstützung für AMD Pensando DPUs und Intel IPUs

Cisco hat die Unterstützung für AMD Pensando DPUs in sein neues KI-basiertes HyperShield integriert, eine selbstaktualisierende Sicherheitsstruktur, die zum Schutz verteilter Anwendungen, Geräte und Daten entwickelt wurde. Pensando DPUs enthalten intelligente, programmierbare Software zur Unterstützung softwaredefinierter Cloud-, Rechen-, Netzwerk-, Speicher- und Sicherheitsdienste.

Laut Cisco sollen die DPUs bis Ende 2024 in Cisco Unified Computing System (UCS)-Servern und von anderen führenden Serveranbietern verfügbar sein. Cisco plant außerdem, die programmierbaren Infrastruktur-Verarbeitungseinheiten (IPU) von Intel zu unterstützen.

Hypershield besteht aus KI-basierter Software, virtuellen Maschinen und anderen Technologien, die letztendlich in Kernnetzwerkkomponenten wie Switches, Router oder Server integriert werden. Es verspricht, dass Unternehmen ihre Netzwerke bei Bedrohungen autonom segmentieren können, einen schnellen Schutz vor Exploits erhalten, ohne Firewalls patchen oder überarbeiten zu müssen, und Software automatisch aktualisieren können, ohne die Computerressourcen zu unterbrechen.