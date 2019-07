Von Machine-Learning-Technologien über sprachbasierte Schnittstellen wie Chatbots bis hin zum IT-seitigen Einsatz von Legacy-Know-how - als IT-Dienstleister für Prozessberatung und Systemintegration hilft Lufthansa Industry Solutions (LHIND) Unternehmen aus so gut wie allen Branchen unter anderem dabei, neue KI-Technologien gezielt für sich zu nutzen. Die Schwerpunkte legt Lufthansa Industry Solutions dabei auf die Fachbereiche "Computer Vision" (Bildverarbeitung), "Stream Analytics" (Audio- und Datenstromanalyse) und "Natural Language Processing" (Natürliche Sprachverarbeitung).

Im Bereich Computer Vision geht es vor allem darum, Bilder als Ausgangsbasis zu nutzen, um Objekte zu erkennen, Größen zu messen und Rückschlüsse auf deren Bedeutung zu ziehen. Dies spielt beispielsweise bei der Schadenserkennung an Fahrzeugen oder der Qualitätskontrolle von Gütern eine Rolle. Der Bereich Stream Analytics hingegen untersucht Datenströme aus Sensoren, um Muster oder Abweichungen zu identifizieren. So können beispielsweise Audiodaten von Nebengeräuschen befreit werden. Beim Natural Language Processing geht es wiederum darum, schriftliche Sprache in einem bestimmten Sinnzusammenhang zu verstehen und einzuordnen, um entsprechend darauf zu reagieren.

AI bei Lufthansa Industry Solutions

Bei LHIND arbeiten Experten für Künstliche Intelligenz Hand in Hand mit Spezialisten aus den branchenspezifischen Business Units. Dabei stehen sie in permanentem Diskurs und Informationsaustausch, um Innovationen zu schaffen: Sie implementieren maßgeschneiderte KI-Lösungen zur Unterstützung von Menschen und ihren Arbeitsabläufen und treiben so Prozessoptimierung, Kostenminimierung und Effizienzsteigerung voran. Als Ausgangspunkt dient dabei immer die individuelle Situation des jeweiligen Unternehmens sowie dessen (bestehende) Digitalstrategie. Letztere entwickeln die LHIND-Spezialisten in Kooperation mit dem Unternehmen weiter, um die Vision des Kunden bestmöglich umzusetzen.

Bei der Entwicklung von Artificial-Intelligence-Lösungen geht es im Wesentlichen darum, Business Cases zu adressieren und wirtschaftlich zu optimieren, dabei Engpässe in bestehenden Geschäftsprozessen zu verhindern und die Grundsätze der Skalierbarkeit und Plattformunabhängigkeit zu wahren. Darüber hinaus gilt es auch, die Betriebskosten für verschiedene Modelle (On-Premise, Cloud, Edge Devices) zu berechnen. All das ist notwendig, damit eine gewinnbringende KI-Lösung entstehen kann, die eigenständig Muster in Datenpools erkennt, mit völlig neuen Datenströmen zurechtkommt, jederzeit adäquat auf Veränderungen reagiert und zu einer nachvollziehbaren Entscheidungsfindung auf Grundlage von Fakten beiträgt.

Ihre KI-Expertise ist gefragt!

Als Experte für Künstliche Intelligenz entwickeln Sie bei Lufthansa Industry Solutions Strategien, um operationalisierte KI-Lösungen permanent zu optimieren und auf neue Rahmenbedingungen anzupassen - immer unter Berücksichtigung aktueller Forschungserkenntnisse. Über Langeweile können sich AI-Spezialisten in Diensten von LHIND dabei nicht beschweren: Da die Kunden aus unterschiedlichsten Branchen und Bereichen (zum Beispiel der Industrie- und Automobilbranche, dem Verlagsgeschäft oder auch dem Tourismus-, Energie- und Healthcare-Sektor) kommen, ergeben sich ständig neue, spannende Fragestellungen.

Sie sind AI-Koryphäe und suchen nach einem neuen, herausfordernden Betätigungsfeld? Dann sollten Sie keine Zeit verlieren und die offenen Stellen für KI-Experten bei Lufthansa Industry Solutions in Augenschein nehmen!