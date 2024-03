Immer mehr Unternehmen verlegen ihre IT-Systeme in die Cloud, nicht zuletzt mit dem Ziel, ihre Betriebskosten zu senken. Doch das geht einer Gartner-Studie zufolge oft schief: Firmen, die Cloud-Services nutzen, geben in vielen Fällen bis zu 70 Prozent mehr als notwendig wäre, um ihren Bedarf zu decken.

Um den Ursachen für Überbuchung und Fehlkalkulationen auf die Spur zu kommen, müssen Anwender der Analyse von Kosten und Nutzen in der Cloud mehr Aufmerksamkeit widmen. Doch das ist alles andere als einfach: Preise und Nutzung ändern sich ständig, die Abrechnung der Cloud Service Provider sind intransparent und die Zuordnung von Ausgabeposten zu den Verursachern kaum möglich.

Ein Computerwoche Webcast in Zusammenarbeit mit Kyndryl zeigt, dass es auch anders geht. Mit FinOps sind Firmen in der Lage, ihre Cloud-Ressourcen proaktiv zu managen und die Kosten im Griff zu behalten. Sie erfahren unter anderem, wie Sie mit Tagging und anderen Methoden Cloud-Aufwände eindeutig zuordnen und so mehr Kostenbewusstsein erreichen können.

Christian Peckart von Kyndryl zeigt Ihnen im Webcast praxisnah, wie Sie Ihre Cloud-Ressourcen vorausschauend managen und so böse Überraschungen von vornherein vermeiden. Er erläutert außerdem, wie Sie mehr Transparenz über Ihre Aufwände in Multi-Cloud-Umgebungen erhalten, indem Sie diese übergreifend visualisieren und optimieren. Außerdem gibt Ihnen der Cloud-Experte Tipps, worauf Sie bei den verschiedenen Hyperscalern besonders achten müssen. Der Fachjournalist Dr. Thomas Hafen wird den Webcast moderieren.

