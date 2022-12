Eigentlich sollte John Carmack als (Mit-)Entwickler des legendären Ego-Shooters "Doom" mit komplexen Untergangsszenarien vertraut sein. Sein Job als Executive Consultant bei Meta für die Oculus-VR-Hardware scheint ihn nun allerdings an seine Grenzen gebracht zu haben. Carmack gab seinen Ausstieg bei Meta im Rahmen eines länglichen Facebook-Posts bekannt, der mitunter tief blicken lässt, was die Verhältnisse und internen Strukturen beim Zuckerberg-Konzern angeht.

Zwar lobt Carmack in seinem "Abschiedpost" ausdrücklich die Meta Quest 2 als gutes Produkt - viel mehr Positives hat er allerdings nicht zu berichten. Im Gegenteil: "Das Problem ist unsere Effizienz. Wir verfügen über wahnwitzige Ressourcen und jede Menge Leute, ergehen uns aber in konstanter Selbstsabotage und Verschwendung. Man kann das nicht schönreden. Ich glaube diese Organisation ist nur halb so effektiv wie sie es meiner Meinung nach sein sollte."

Zwischen den Zeilen seines Posts manifestiert sich zudem Resignation und Frustration über die Diskussionen mit der Unternehmensleitung: "Es war ein Kampf für mich: Ich hatte eine Stimme auf höchster Ebene, sollte also eigentlich in der Lage sein, die Dinge voranzutreiben. Aber offensichtlich war ich nicht überzeugend genug. Ich war nicht fähig, dumme Dinge zu verhindern, bevor sie uns Schaden zugefügt haben", schreibt Carmack.

Dabei reflektiert die Entwicklerlegende auch selbstkritisch: "An der Situation bin ich auch selbst schuld - ich hätte nach der Übernahme von Oculus nach Menlo Park fahren sollen, um Kämpfe mit dem Management auszutragen. Aber ich war damit beschäftigt, zu programmieren. Außerdem bin ich nicht gut bei Auseinandersetzungen und hätte am Ende doch verloren."

Auf Twitter wurde Carmack schließlich noch etwas konkreter und berichtete von "strategischen Dissonanzen" mit CEO Zuckerberg:

issues, so I knew it would be extra frustrating to keep pushing my viewpoint internally. I am all in on building AGI at Keen Technologies now.