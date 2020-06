Immer mehr Unternehmen verlagern ihre Anwendungen und Prozesse in die Cloud und entscheiden sich damit für das Modell der geteilten Sicherheitsverantwortung: Provider schützen die Cloud-Infrastruktur, während Kunden für die Sicherheit ihrer virtuellen Applikationen und Systeme selber sorgen müssen. Herkömmliche Sicherheitslösungen weisen aber meist nicht die nötige Transparenz, Managementeffizienz und Flexibilität auf, um mit der Dynamik der Cloud Schritt halten zu können.

Einfache, automatisierte und flexible Cloud-Sicherheit

Mit Cloud One bietet Trend Micro ab sofort ein umfassendes Portfolio von Cloud-Sicherheitslösungen auf einer einzigen Plattform. Cloud One wurde konzipiert, um einfache, automatisierte und flexible Cloud-Sicherheit zu realisieren – unabhängig davon, wie weit Unternehmen auf ihrem Weg in die Cloud bereits vorangeschritten sind. In der Praxis kommt zudem meist eine Mischung aus Legacy-Servern, virtualisierten Rechenzentren und neueren Diensten wie Containern und serverlosen Anwendungen zum Einsatz, die jetzt durch Cloud One konsolidiert geschützt werden können. Unternehmen adressieren so die zentralen Anforderungen an moderne Cloud-Sicherheit:

Automation : Reduzierter Aufwand, mehr Transparenz und schnellere Compliance durch automatisierte Erkennung und Bereitstellung.

Flexibilität : Schlüsselfertige Integrationen und umfassende APIs ermöglichen Entwicklung in Höchstgeschwindigkeit bei minimiertem Risiko.

All-in-One: Zukunftssichere Cloud-Sicherheit, die permanent um neue Funktionen ergänzt wird, ohne den täglichen Gebrauch einzuschränken.

Sichere Entwicklung, Bereitstellung und Migration

Cloud One kann nahtlos in die Toolsets von Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud integriert werden. Ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Performance lassen sich so bestehende Applikationen in die Cloud migrieren, Cloud-native Applikationen bereitstellen und Betriebsabläufe in der Cloud effizienter gestalten. Kunden profitieren dabei von Single-Sign-On für alle Dienste, gemeinsamer Verwaltung von Nutzern und Cloud-Diensten, zentraler Management-Konsole und einem einheitlichem Preis- und Abrechnungsmodell.

Lesen Sie hier mehr darüber, wie Cloud One Ihr Unternehmen auf dem Weg in die Cloud unterstützt

Cloud-Sicherheit vom Marktführer

Unabhängige Marktanalysten wie IDC und Forrester bestätigen Trend Micro als international führenden Anbieter von Hybrid Cloud Workload Security, die weltweit bereits von vielen Tausend Unternehmen eingesetzt wird und auch im Mittelpunkt von Cloud One steht. Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen ermöglichen die Identifikation und Blockade von Malware, Ransomware, Schwachstellen und unautorisierten Änderungen über die gesamte Umgebung hinweg. Durch Techniken wie Machine Learning und virtuelles Patching schützt Trend Micro Cloud One neue und bestehende Workloads zuverlässig auch vor noch unbekannten Bedrohungen. Kontinuierliche Aktualisierung und Korrelation globaler Bedrohungsdaten von Trend Micro Threat Research gewährleisten frühzeitige, automatisierte Sicherheit. Darüber hinaus integriert Cloud One weitere Services zu einem umfassenden Portfolio:

Workload Security : Laufzeitschutz in physischen, virtuellen, Cloud- und Container-Umgebungen

Container Image Security : Automatisierte Erkennung von Bedrohungen und Schwachstellen in Images und Registry

File Storage Security : Schutz von Cloud-Services für die Datei-/ Objektspeicherung

Application Security : Schutz für serverlose Funktionen, APIs und Anwendungen

Network Security : IPS-Schutz für Cloud-Netzwerkebenen

Cloud Conformity: Effizientes Management des Compliance- und Sicherheitsstatus

Verfügbarkeit

Trend Micro Cloud One ist ab sofort mit vollständig integrierter Workload Security, Network Security und Application Security verfügbar. Weitere Komponenten sind als derzeit eigenständige Lösungen erhältlich, die bis Ende 2020 in Cloud One integriert werden.

Am 17.06. erklären wir alle Komponenten der Cloud One Plattform in einem kostenlosen Live-Webinar!

Melden Sie sich jetzt an und erleben Sie Trend Micro Cloud One in Aktion!