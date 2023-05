Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus sollen in diesem Herbst die 48-MP-Kamera bekommen, die Apple seit dem vergangenen Jahr in die Pro-Modelle einbaut. Die Neuerung könnte jedoch zu Verzögerungen führen.

Dies berichtete am Wochenende der Analyst Jeff Pu von Haitong International Securities in einer Notiz an Anleger, die unter anderem 9to5Mac vorliegt. Apple verwende einen gestapelten CIS (COS Image Sensor), mit dem es in der Produktion noch Probleme mit der Ausbeute gebe. Eine verspätete Auslieferung sei daher zu befürchten. Apple werde dennoch alle vier neuen Modelle im September vorstellen. Im vergangenen Jahr kam das seinerzeit neue iPhone 15 Plus mit gut vierwöchiger Verspätung in den Handel.

Pu bestätigt seine früheren Ansichten und die anderer Analysten, nachdem das iPhone 15 Pro Max mit einer Periskop-Kamera ausgestattet sei. Die Rahmen beider iPhone 15 Pro enthielten Titan und Apple werde weiterhin auf die bewährten Schalter setzen und habe sich von Vibrationstasten vorerst verabschiedet.

Den Pro-Modellen werde auch der Chip A17 vorbehalten bleiben, iPhone 15 und 15 Pro bekommen den modifizierten A16, der jetzt seine Dienste in den iPhone 14 Pro leistet. Eine USB-C-Buchse bekommen alle vier Modelle. Bei den Speichergrößen bleibe alles gleich: 128 GB, 256 GB und 512 GB für alle 15er, die Pro-Modelle haben zudem noch eine 1-TB-Option. (Macwelt)