Während im Rampenlicht der Apple-Keynote am Mittwoch voraussichtlich das iPhone 14 und die Apple Watch 8 stehen werden, ist die Hoffnung groß, dass auch die betagten Airpods Pro endlich ein Upgrade bekommen – fast drei Jahre nach ihrer Veröffentlichung. Neue Hinweise gab es übers Wochenende.

Einerseits schreibt Mark Gurman von Bloomberg in seinem wöchentlichen Newsletter, dass er aus verlässlicher Quelle erfahren hat, dass genau das passieren soll. Hinweise auf ein Upgrade sind in den vergangenen Monaten bereits durchgesickert: Einerseits unterstützt die Firmware der Airpods Pro in ihrer Beta einen neuen Codec von Bluetooth 5.2, andererseits hat Apple neue Produkte in der Datenbank der Bluetooth SIG für Bluetooth 5.2 registriert.

For anyone interested in #AirPodsPro2, I just got my hands on some leaked CAD files ahead of the #AppleEvent. Shows rumors we've heard before such as the lanyard anchor and speakers for Find My support. Can't guarantee accuracy but cool to see regardless. What do you all think? pic.twitter.com/ZtrPcOfyVQ