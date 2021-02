Johan Rockström ist ein hochdekorierter Klimaforscher, lehrt am Institut für Erd- und Umweltwissenschaften der Universität Potsdam und an der Universität Stockholm. Sein "Planetary Boundaries Frameworks" ist heute Standard der Nachhaltigkeitswissenschaft.

In Hamburg wird er am 23. Februar 2021 um 17.15 Uhr die digitale Bühne der IT-Strategietage nutzen, um die CIO-Community in sein Fachgebiet einzuführen und aufzuzeigen, welche Schlüsselrolle die Digitalisierung für die Rettung der Welt spielen kann.

In seiner Keynote "IT and the world developement within planetery boundaries" wird Rockström aufzeigen, warum es einer Nachhaltigkeitsrevolution und einer vierten industriellen Revolution bedarf. Letztere versteht er als tiefe Digitalisierung, die sich über alle Bereiche erstrecke: Von der Zukunft der Ernährung, der Mobilität, der Gesundheitsversorgung bis hin zu technologischen Innovationen, bei denen Wissenschaft und Technik neue Anwendungen für KI und Big-Data-Methoden entwickeln.

Für Rockström ist klar: Die große Herausforderung für die Menschheit besteht darin, diese beiden exponentiellen Transformationen in Einklang zu bringen. Der IT schreibt der Klimaforscher eine besondere Rolle zu: sie müsse zur Nachhaltigkeit beitragen und die digitale Revolution für den Menschen und letztlich den ganzen Planeten nutzbar machen.

