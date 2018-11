Unternehmen müssten beim Thema Personal umdenken, lautet Geffroys Forderung. Der Mitarbeiter sollte nicht nur in den Sonntagsreden der Chefs im Mittelpunkt stehen, und Unternehmen sollten sich die Stärken der Beschäftigten zunutze machen, also dass, was Künstliche Intelligenz (KI) nicht leisten könne: "Das, was die Künstliche Intelligenz nicht bieten kann, sind kreative Intelligenz und Beziehungsintelligenz sowie soziale Komponenten", gibt der Berater zu bedenken. Aber genau auf diese Faktoren komme es Menschen an. Geffroy forderte die Unternehmen daher auf, die Intelligenz ihrer Mitarbeiter zu nutzen und eine intelligente Wissenskultur aufzubauen.

"Wer von Ihnen hat eine schriftlich ausformulierte Mitarbeiterstrategie?", fragte Geffroy in die Runde. Die ausbleibende Rückmeldung bestätigte seine Einschätzung: "96 Prozent der Unternehmen haben keine Mitarbeiterstrategie." Während die meisten Betriebe sehr wohl eine Unternehmensstrategie hätten, fehle ihnen eine für den Umgang mit ihrer wichtigen Ressource Mitarbeiter.

Weshalb sei die Mitarbeiterstrategie so wichtig, fragte Geffroy weiter? "Der Mitarbeiter hat die Macht", der Arbeitsmarkt habe sich komplett gedreht und Firmen müssten sich beim Kandidaten bewerben und nicht umgekehrt. Er prognostizierte, dass der digitale Wandel nicht langsam und mit Ruhe, sondern vielmehr als rasante und stürmische Disruption vor sich gehen werde, mit der Folge, dass zwar Mitarbeiter entlassen werden, andererseits aber auch viele dringend gesucht würden.

Mitveranstalter Jürgen Bockholdt, CEO der CAREERS LOUNGE, hob bei seiner Ansprache hervor, dass es in Anbetracht des Fachkräftemangels für Unternehmen wichtig sei, sich zu fragen, weshalb Mitarbeiter einen Arbeitgeber verließen. "Was erwarten Mitarbeiter von einem Unternehmen?" fragte er und gab die Antwort aus seiner Erfahrung als Personalberater: "Mein Vorgesetzter begeistert mich nicht mehr!" Unternehmen sollten daher ein Klima schaffen, das Begeisterung ermöglicht. Um dies zu erreichen bietet er mit Edgar Geffroy einen Wunscharbeitgeber - Mitarbeiterstrategie-Workshop für Unternehmen an.

Aus eigener Erfahrung betonte der Geschäftsführer der x-cellent Technologies, Ludwig Fensterer aus München, wie durch die Zusammenarbeit sein Unternehmen die Ausrichtung als attraktiver Arbeitgeber verstärkt hat. "Die neue Mitarbeiterstrategie, verbunden mit konkreten Maßnahmen, bewirkt, dass Mitarbeiter in dem Unternehmen mit Begeisterung arbeiten und die Attraktivität als Arbeitgeber erheblich gesteigert wurde", berichtet der Münchner Manager.