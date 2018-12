Mit Künstlicher Intelligenz und Automation beschäftigen sich Unternehmensführungen seit geraumer Zeit. Doch nie waren diese Technologien und Strategien entscheidender für den Unternehmenserfolg, als heute.

Motiviert von dem Wunsch nach anhaltender Wettbewerbsfähigkeit sehen sich moderne Unternehmen mit der Fragestellung konfrontiert, wie die eigene Organisation bei gleichen oder sogar zunehmenden Qualitätsanforderungen durchgängiger automatisiert und standardisiert werden kann. Dabei können Künstliche Intelligenz und Lösungen des Machine Learnings, der Robotic Process Automation, Natural Voice Recognition oder der Holistic Automation einen entscheidenden Beitrag leisten bei der Generierung von zusätzlichem Absatz, dem Erreichen effizienter Arbeitsabläufe und dem Verbessern des Kundenerlebnisses sowie bei der Gewinnung wertvoller Erkenntnisse.

Die aitomation conference bietet den idealen Rahmen für IT-Entscheider und Fachbereichsleiter, sich über die technologischen Fragen hinsichtlich des Einsatzes von Automation und KI austauschen, gemeinsam Lösungen für konkrete Fragestellungen der Implementierung zu erarbeiten und neue Impulse für den Einsatz von KI- und Automation-Lösungen in den unterschiedlichsten Unternehmensumgebungen mitzunehmen. Getreu ihrem Motto "driven by business, inspired by technology" hat sich aitomation denjenigen verschrieben, die KI- und Automation-Lösungen in ihren Unternehmen tagtäglich einsetzen und nutzen. Hier treffen sich KI- und Automation-Macher aus den unterschiedlichsten Branchen zum Erfahrungsaustausch, Wissenstransfer und zum Netzwerken.

Das erwartet Sie bei aitomation

Data Foundation: Für eine gelungene Implementierung von Automation- oder KI-Lösungen braucht es vor allem eines: Eine entsprechende Datengrundlage. Welche Testdaten liegen vor? Wird mit strukturierten oder unstrukturierten Daten gearbeitet? Welches Skillset benötigen meine Mitarbeiter und wie sieht meine Dateninfrastruktur aus?

Application: Sobald ein Problem identifiziert ist, welches mit einer KI- oder Automation-Lösung angegangen werden soll, stellt sich die Frage der Umsetzung. Wie lassen sich geeignete Use Cases jedoch überhaupt identifizieren? Welchen Business Value erwarte ich mir durch die Implementierung einer KI- oder Automation-Lösung?

Education: Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer stehen bei aitomation im Vordergrund. Deshalb werden Mittel und Wege aufgezeigt und diskutiert, wie KI- und Automation-Lösungen nutzwertig eingesetzt werden können, welche Hindernisse es zu überwinden gibt und welche Schlüsse aus der Implementierung gezogen werden können.

Frische Perspektive auf KI und Automation gefällig?

aitomation verbindet hierzu fachlich anspruchsvollen Erfahrungsaustausch und nutzwertige Use-Cases mit hochklassigem Networking und der Möglichkeit für die Teilnehmer, durch neue Impulse einen frischen Blick auf die Themen KI und Automation werfen zu können.

