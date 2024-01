Nach einer leichten Erholung zum Jahresende erwarten Analysten, dass KI-gesteuerte Workloads das Wachstum des weltweiten PC-Markts im Jahr 2024 antreiben werden.

"2023 war ein herausforderndes Jahr für die PC-Branche, aber die Unternehmen können sich nun auf eine Verbesserung der Lage freuen", erklärte Himani Mukka, Research Manager bei Canalys in einer Stellungnahme. So hat sich der vorsichtige Optimismus der wichtigsten Marktteilnehmer Ende 2023 bereits durch ein stärkeres Weihnachtsgeschäft als im Vorjahr bestätigt. Gleichzeitig hätten die Bestandskorrekturen in den letzten Quartalen zu einem Anstieg der Verkäufe beigetragen, führte Mukka aus.

Laut den Berechnungen von Canalys wurden im Schlussquartal 2023 rund 51,6 Millionen Notebooks ausgeliefert, das entspricht einem Plus von vier Prozent. Gleichzeitig sank die Menge der verkauften Desktops um ein Prozent auf 13,7 Millionen Stück.

Deutlich desaströser sind die Ergebnisse dagegen für das Gesamtjahr 2023: Laut Daten von Canalys wurden insgesamt 247 Millionen Notebooks und Desktops ausgeliefert, was einem Rückgang von 13 Prozent gegenüber 2022 entspricht.

Bei den Kollegen von IDC fallen die Zahlen für 2023 sogar noch schlechter aus: Nachdem der PC-Absatz im Vorjahr bereits um 16,5 Prozent eingebrochen war, sank er ihren vorläufigen Schätzungen zufolge 2023 um weitere 13,9 Prozent.

Ähnlich wie Canalys registrierte aber auch IDC im Schlussquartal eine leichte Erholung. Nach ihrer Zählweise wurden in den Monaten Oktober, November und Dezember fast 67,1 Millionen PCs verkauft, was einem Rückgang von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Den Marktforschern von Gartnern zufolge beliefen sich die weltweiten PC-Lieferungen im vierten Quartal 2023 laut vorläufigen Berechnungen auf insgesamt 63,3 Millionen Stück, was einem zarten Anstieg um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gleichzeitig stiegen die vierteljährlichen Lieferungen damit erstmals nach acht aufeinanderfolgenden Quartalen mit Rückgängen wieder.

Im Gesamtjahr 2023 erreichten die PC-Lieferungen laut Gartner 241,8 Millionen Einheiten, was einem Rückgang von 14,8 Prozent gegenüber 2022 entspricht. Dies ist das erste Mal seit 2006, als 230 Millionen Geräte ausgeliefert wurden, dass die Zahl der Auslieferungen unter 250 Millionen gesunken ist.

Talsohle bereits erreicht

Angesichts der Entwicklung im vierten Quartal 2023 gibt sich Gartner für das laufende Jahr vorsichtig optimistisch. "Der PC-Markt hat die Talsohle seines Rückgangs nach einer erheblichen Anpassung erreicht", so Mikako Kitagawa, Director Analyst bei Gartner. Dieses subtile Wachstum deute darauf hin, dass Angebot und Nachfrage endlich im Gleichgewicht sind. Kitagawa warnt jedoch, dass sich diese Situation aufgrund der für 2024 erwarteten Preiserhöhung für Komponenten sowie aufgrund geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten wahrscheinlich ändern werde.

Auch aus Sicht von IDC haben nun die Rückgänge nach dem durch Covid-19 ausgelösten Anstieg der PC-Käufe ihren Tiefpunkt erreicht und es geht wieder aufwärts. "Auch wenn der Markt 2023 in Bezug auf die Auslieferungen erneut rückläufig war, gibt es eine Menge positiver Impulse für PCs in der Zukunft", erklärte Ryan Reith von IDC in einer Mitteilung.

KI habe eindeutig die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen. Gleichzeitig sollte man nicht übersehen, dass bei vielen Unternehmen für 2024 die Erneuerung der installierten Basis ansteht und die Fortschritte bei Gaming-PCs für Kaufanreize sorgen, so der Group Vice President bei IDC's Mobility and Consumer Device Trackers.

Canalys-Analyst Mukka stimmt zu: "Da sich die makroökonomischen Bedingungen weiter verbessern, werden Unternehmen und Privatpersonen, die ihre Anschaffungen viele Quartale lang aufgeschoben haben, nun wieder mehr Geld für PCs ausgeben."

KI-fähige PCs auf dem Vormarsch

Canalys geht davon aus, dass jeder fünfte PC, der im Jahr 2024 ausgeliefert wird, KI-fähig sein wird, also über einen speziellen Chipsatz verfügt, um KI-Workloads auf dem Gerät auszuführen. "Die Verbreitung wird schnell ansteigen, vor allem im kommerziellen Sektor, wo die Vorteile von KI auf dem Gerät in Bezug auf Produktivität, Sicherheit und Kostenmanagement zu einem wichtigen Faktor für Unternehmen werden", prophezeien die Marktforscher.

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag der US-Schwesterpublikation Computerworld.