Die Idee, dass Maschinen den Menschen helfen, ihre Produktivität zu verbessern und ihnen das Arbeitsleben leichter machen, war bereits der Ausgangspunkt der ersten industriellen Revolution. In Zeiten von Industrie 4.0 wird dieser Ansatz auf ein neues Level gehoben: Die Maschine soll nicht mehrnur helfen. Sie soll denken, lernen und handeln wie ein Mensch - oder sogar besser.

Auch wenn künstliche Intelligenz kein neues Phänomen ist, sorgen die mittlerweile verfügbaren Skalierungsmöglichkeiten in den Hochleistungszentren dieser Welt dafür, dass KI einen massiven Entwicklungssprung nehmen konnte. Durch diesen Fortschritt können KI-basierte Systeme nun in fast jeder Umgebung - von der Infrastrukturüberwachung durch intelligente Sensortechnik bis zur Kundeninteraktion mithilfe von Chatbots und Conversational Learning - zur Effizienzsteigerung und Automatisierung genutzt werden.

Hands on AI: Lieber jetzt als später

Der Nutzen von AI-Systemen steht außer Frage. Die Implementierung in den dafür geeigneten Unternehmensumgebungen steckt allerdings häufig noch in den Kinderschuhen. Große Einstiegshürden, geringes Know-how und eine bisweilen unausgereifte Strategie für die Nutzung der vielversprechenden technologischen Möglichkeiten sind Gründe für die Zurückhaltung vieler Unternehmen, wenn es um den Einsatz von AI-Systemen geht.

Genau hier setzte das neue Event-Format an, das sich dem Thema Künstliche Intelligenz und seinem Einsatz verschrieben hat. "Hands on AI" ist der ideale Ausgangspunkt für CxOs und AI-Anwender, um sich zu vernetzen, auszutauschen und anhand von Best Practices den aktuellen Stand des KI-Einsatzes zu erfahren. Dabei versteht sich "Hands on AI" auch als edukatives Event - im Vordergrund des Konzepts steht der Wissensgewinn und -austausch zwischen Anwendern, Entscheidern und Experten zu allen Fragen, die sich stellen, wenn KI-Projekte gestartet werden.

Warum Sie "Hands on AI" nicht verpassen dürfen

In Panel Discussions, Breakout Sessions und Master Classes geht es bei "Hands on AI" darum, dass sich die Teilnehmer einen Überblick darüber verschaffen können, wo und wie man am besten mit seinen KI-Aktivitäten beginnt und wie man die Projekte richtig angeht. Das Event bietet den Rahmen, um sich durch Erfahrungsaustausch Wissen anzueignen, die Einstiegshürden zu verringern und Berührungsängste abzubauen.

Das erwartet Sie bei Hands on AI

Guidance Hands on AI bietet einen Überblick darüber, wo und wie man am besten seine KI-Aktivitäten beginnt. Know-how Hands ob AI vermittelt Wissen, um Einstiegshürden zu verringern und Berührungsängste abzubauen. Networks Hands on AI vernetzt Anwender mit KI-erfahrenen Kollegen und Vendoren, die bei der Planung und Umsetzung verschiedener KI-Aktivitäten helfen. Best Practices Hands on AI zeigt anhand praxisnaher Cases, wie Anwender KI implementieren und damit Wertbeiträge leisten.

Anwendern wird die Möglichkeit geboten, sich mit KI-erfahrenen Kollegen und Anbietern zu vernetzen, die bei der Planung und Umsetzung verschiedener KI-Aktivitäten unterstützend zur Seite stehen können. Zusätzlich werden Best-Practices und praxisnahe Cases vorgestellt, die zeigen, wie Anwender KI implementiert haben und einen signifikanten Wertbeitrag leisten konnten. Damit die KI-Projekte richtig angegangen werden und erfolgreich implementiert werden können, braucht es Austausch, Vernetzung und Unterstützung. Hands on AI bietet hierfür den idealen Rahmen.

