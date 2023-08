Eine Aufgabe, die generative KI relativ gut bewältigen kann, ist es, Informationen zusammenzufassen. Das wollen sich künftig sowohl Amazon als auch Microsoft zunutze machen. In den USA experimentieren beide Unternehmen mit KI-generierten Zusammenfassungen von Produktrezensionen.

Sowohl Amazon als auch Microsoft wollen Verbraucher so dabei unterstützen, möglichst schnell und zielführend zu ermitteln, ob ein bestimmtes Produkt das Richtige für sie ist. Dazu hebt GenAI sowohl die Produktmerkmale als auch die vorherrschende Kundenmeinung hervor. Laut Amazon beschränkt sich das KI-Experiment zunächst auf eine kleine Gruppe von Mobile-Kunden innerhalb der Vereinigten Staaten.

Microsoft verfolgt einen vergleichbaren Ansatz und hat im Rahmen der Windows 11 Insider Preview eine ähnliche Funktion im Microsoft Store eingeführt: Hierbei fasst GenAI die Nutzerrezensionen für einzelne Apps zusammen. Wie von X-User Phantomocean3 bemerkt, wird dieses Feature nun auch in der Public-Version von Windows 11 ausgerollt:

AI generated review summaries in the Microsoft Store are also beginning to roll out to stable. https://t.co/9TFoLkO2pM pic.twitter.com/ylpOfvefoD