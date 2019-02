Künstliche Intelligenz (KI) beschert der Informationstechnologie derzeit atemberaubende Fortschritte. Maschinelle Lernverfahren versetzen KI-Systeme in die Lage, aus riesigen Datenmengen komplexe Zusammenhänge zu erkennen, ohne dafür eigens programmiert werden zu müssen. Auf diese Weise können spezielle Bots und Assistenzsysteme bereits gesprochene Sprache verschriftlichen, in der Fertigung fehlerhafte Produkte mittels Bildanalyse identifizieren oder Autofahrer warnen, wenn sie gefährliche Manöver vornehmen.

Warum sollte die in diesen smarten Systemen liegende Kraft der Veränderung nicht dafür genutzt werden, die Welt zu verbessern? Diese Frage hat sich im vergangenen Jahr der Software-Konzern Microsoft gestellt. "Der Wunsch dazu schlummert in jedem von uns", sagt Martin Grosse, CMO bei Microsoft. "Dabei sind die Wünsche so vielfältig wie die Menschen selbst". Um der enormen Ideenvielfalt kleiner und großer Weltverbesserer einen Raum zur Entfaltung zu geben, rief Microsoft die Kampagne "Make Your Wish" ins Leben – ein Aufruf Wünsche für eine bessere Zukunft mit KI einzureichen und gemeinsam zu verwirklichen.

"Wir sind davon überzeugt, dass KI uns dabei helfen kann, Umweltrisiken besser zu erkennen, Ressourcen sinnvoller zu nutzen, die Zahl der Verkehrstoten zu senken oder Krankheiten zu bekämpfen", erläutert Sabine Bendiek, Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland, die Hintergründe der Kampagne. "Wie das funktionieren kann, lässt sich am besten mit konkreten Projekten belegen und 'Make Your Wish' soll möglichst viele solcher Projekte anstoßen und realisieren", so Bendiek.

Dazu kann sich jeder für die Teilnahme registrieren und zunächst einen Wunsch einreichen, der nach redaktioneller Prüfung auf der 'Make-Your-Wish-Wunschliste' erscheint. Danach suchen die Initiatoren geeignete Wunscherfüller, die interessiert sind, den Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. Doch zunächst geht es darum, die Community von der Idee zu überzeugen und auf der Wunschliste möglichst viele Stimmen für die eigene Idee einzufahren: Je mehr Zustimmung ein Wunsch in Form von "Votes" erfährt, desto eher werden die Partner ihn unterstützen. Am Ende des Prozesses werden schließlich drei Gewinner stehen, die eine Jury auswählen und im Rahmen des Microsoft KI Festivals am 9. April 2019 auszeichnen wird. Maßgeblich für die Bewertung des Projektes sind dabei neben dem Nutzen der Lösung auch die Einhaltung ethischer Prinzipien.

Mangelernährung zuverlässig feststellen

Zu den ambitionierten und bereits in Realisierung befindlichen KI-Projekten ist das Projekt "Child Growth Monitor" zu zählen. Sein Initiator, Jochen Moninger von der Welthungerhilfe verbindet damit nicht weniger als das Ziel, den Hunger auf der Welt bis im Jahr 2030 abzuschaffen. "Child Growth Monitor" soll medizinisches Fachpersonal in notleidenden Regionen dieser Welt in die Lage versetzen, Mangelernährung bei Kindern festzustellen. Ein erster Pilot des Projektes läuft zunächst in Indien.

Die technische Unterstützung ist dabei ein entscheidender Schritt im Kampf gegen Mangelernährung - sie ist nämlich entgegen landläufiger Meinung allein durch Augenschein oder das Heranziehen von Körperdaten nur schwer festzustellen. Für die Datenerhebung vermisst eine mobile App per Kamera und Infrarotsensor die Kinder innerhalb nur einer Minute ganz präzise und lernt bei jeder Vermessung dazu. Die Daten sind sofort im Anschluss für die Mitarbeiter der Welthungerhilfe von überall über die Cloud verfügbar.

Mehr Lebensqualität für Patienten mit Herzinsuffizienz

Wie Künstliche Intelligenz die medizinische Versorgung entscheidend verbessern kann, zeigt der Wunsch "Herz-Held", für den sich bereits ein umgesetztes Projekt gefunden hat. In dem gemeinsamen Projekt der kardiologischen Praxis von Dr. Jens Placke mit Microsoft, Vitabook und Abbott werden Befunde, Implantatsdaten, Echokardiografien, Laborwerte und zahlreiche weitere Daten von Patienten mit Herzinsuffizienz durch KI auf der Microsoft-Azure-Plattform ausgewertet.

Auf diese Weise kann der behandelnde Arzt die Vielzahl der gewonnenen Daten besser sortieren, einordnen und daraus Rückschlüsse und Konsequenzen ziehen. "Entscheidend ist, dass wir mit diesem System eine Verbesserung der Lebensqualität für den Patienten erreichen", erläutert Praxisinhaber Dr. Jens Placke die Vorteile durch den Einsatz von KI. "Wir haben damit die Möglichkeit besser zu therapieren und der Patient hat durch eine individualisierte Therapie eine höhere Überlebenschance."

Neue Ideen für eine bessere Welt gefragt

Den Hunger auf der Welt beenden, Herzinsuffizienz besser behandeln, eine Welt ohne Plastik, bessere Betreuung bei der Ausbildung, pünktlichere Züge oder Falschmeldungen in Social Media offenlegen - das sind nur einige Wünsche, die bisher bei 'Make Your Wish' eingereicht wurden. Wer schon lange einen Zukunftswunsch hegt - oder eine spontane Idee hat, wie die Welt ein Stück besser werden kann, kann sich jetzt engagieren und an der Kampagne teilnehmen.