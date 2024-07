Wer seine Produkte gesetzeskonform und möglicherweise weltweit anbieten will, muss angesichts einer steigenden Regelungsdichte immer mehr Gesetze beachten. Jüngstes Beispiel ist etwa die seit Anfang Juli geltende EU-Verordnung zu Tethered Caps. Diese schreibt jetzt vor, dass Plastikdeckel von Getränkebehältnissen fest mit diesen verbunden sein müssen.

KI überwacht Gesetzesänderungen

Je nach Unternehmensgröße mussten Firmen dazu bislang ganze Abteilungen beschäftigen, um die Gesetze bezüglich Veränderungen zu monitoren. Diese Aufgabe soll sich jetzt mit der KI-Lösung Law Monitor von der Telekom automatisieren lassen.

Dazu scannt das Tool, das als Software-as-a-Service (SaaS)offeriert wird, etwa die Gesetzestexte aus dem Bundesgesetzdatenblatt. Das Werkzeug verwendet KI, um online verfügbare Gesetzestexte aus Text, Bildern und Tabellen zu erkennen und zu strukturieren. In einem Dashboard sehen Mitarbeitende von Legal-Abteilungen dann auf einen Blick die Änderungen.

Zum Start nur deutsche Gesetze

Derzeit überwacht der Law Monitor lediglich Gesetzesänderungen in Deutschland. Weitere 19 Länder, darunter einzelne Bundesstaaten in den USA, sollen in den nächsten Monaten dazu kommen. Im Gegensatz zu bestehenden Konkurrenzprodukten, so die Telekom, sei der Law Monitor dann in der Lage, Gesetzesänderungen aus verschiedenen Ländern in einem einzigen Tool darzustellen.

Autobauer nutzen Law Monitor

Eine andere große Branche für den Einsatz des Law Monitors, neben der Verpackungsindustrie, sah T-Systems-Chef Ferri Abolhassan im COMPUTERWOCHE-Interview in der Automobilindustrie. Denn auch die Automobilunternehmen müssen sich ständig mit neuen Gesetzen herumschlagen. Hier sei nur an die neuen EU-Vorschriften für die Integration spezifischer Assistenzsysteme, wie Notbrems- und Spurhalteassistenten etc. in Neuwagen, erinnert.

Transparent informiert

Hier biete der Law Monitor Unternehmen die Chance, über neue gesetzliche Regelungen transparent in Echtzeit informiert zu werden. Damit, so die Telekom, seien sie in der Lage ihre Produktion frühzeitig anzupassen.