Wie unter anderem das US-Magazin Vice berichtet, landete ein mit der KI-Software Midjourney erstelltes Gemälde beim Kunstwettbewerb der "Colorado State Fair" auf dem ersten Platz. Der "Erzeuger" Jason Allen verbreitete seinen Erfolg stolz über soziale Medien - und löste damit prompt einen Shitstorm (nicht nur, aber auch auf Twitter) aus:

We’re watching the death of artistry unfold right before our eyes — if creative jobs aren’t safe from machines, then even high-skilled jobs are in danger of becoming obsolete

What will we have then?