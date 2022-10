KI verändert die Art und Weise, wie wir über Marketing denken. Marketer verfügen heute schon über intelligente Tools, die es ihnen ermöglichen, schnell qualifizierte Leads zu identifizieren, intelligente Strategien für das Lead Nurturing zu entwickeln und Inhalte zu erstellen, die auf die Bedürfnisse von Verbrauchern zugeschnitten sind.

Obwohl KI in der Wirtschaft schon seit geraumer Zeit weit verbreitet ist, sind ihre Anwendungsbereiche im Marketing noch bescheiden. Der Begriff KI-Marketing etabliert sich allmählich und steht für die Zusammenführung von KI und Marketing. Diese nächste Stufe im Marketing wird oft als eine Methode zur Nutzung von Kundendaten und KI-Konzepten beschrieben. Das Ziel besteht darin, den nächsten Schritt des Kunden zu antizipieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Mit anderen Worten: KI-Marketing ist der Prozess der Nutzung von Künstlicher Intelligenz zur Automatisierung der Datenerfassung und -analyse. Er versetzt Marketingteams in die Lage, bessere datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Lesetipp: Customer Journey - 8 Tipps für ein besseres Kundenerlebnis

Wie KI das Marketing verändert

Die zentrale Aufgabe des Marketings ist es, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen, sie mit Produkten und Dienstleistungen in Einklang zu bringen und potenzielle Kunden zum Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung zu bewegen. Dabei entwickelt sich Künstliche Intelligenz schnell zu einer entscheidenden Komponente für erfolgreiches Marketing. Gründe dafür sind insbesondere die steigende Nachfrage nach personalisierten Marketing-Erlebnissen (die den Umsatz um bis zu 80 Prozent steigern können) sowie die Komplexität moderner Marketing-Aktivitäten. Diese erstrecken sich über mehrere Kanäle und beinhalten mehrere Berührungspunkte, bevor potenzielle Kunden einen Kauf tätigen.

KI hat bereits gezeigt, dass sie in der Lage ist, mithilfe komplexer Algorithmen, die frühere Marketingmodelle weit übertreffen, prädiktive Informationen aus Transaktionsdaten zu extrahieren. Von Erkenntnissen über personalisierte Produktempfehlungen bis hin zu technologiegestützter Hilfe - KI im Marketing sorgt bereits für einige der größten Fortschritte bei der Kundenbindung insgesamt. Mit KI sind Marken in der Lage, den ROI von Marketingkampagnen durch prädiktive Modellierung, verbesserte Segmentierung und Personalisierung zu verbessern. Zielgruppensegmentierung ist dabei eines der Schlüsselelemente für die Anpassung von Marketingkampagnen. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten, wie KI Unternehmen dabei helfen kann, das Erlebnis für ihre Zielgruppen und Kunden anzupassen.

KI-Marketing verbindet intelligente Technologie mit menschlicher Kreativität, um zu lernen, zu verstehen und mit den Verbrauchern auf einer individuellen Ebene durch hochgradig personalisierte, relevante und zeitnahe Kommunikation zu interagieren, damit sie sich angesprochen fühlen. Wenn sie effektiv eingesetzt werden, können Marketer ihre Marketingkampagnen durch die Nutzung von KI transformieren, indem sie wertvolle Erkenntnisse gewinnen und in Echtzeit darauf reagieren - zum Beispiel durch die Analyse der effektivsten Platzierung von Anzeigen für ein besseres Engagement.

KI-Marketing und seine Fähigkeit, große Datensätze zu analysieren, kann genutzt werden, um aufkommende Trends zu erkennen, indem man sich in Echtzeit an Gesprächen oder Ereignissen mit Nutzern beteiligt. Es wird erwartet, dass die nächste Generation der KI-gestützten Marketingtechnologie Werbetreibende in die Lage versetzt, komplexe Algorithmen anzuwenden, die Informationen über die Käufe ihrer Kunden in Vorschläge zu den Dingen umwandeln, für die sie sich interessieren könnten, und so die gezielte Ansprache vorantreiben.

Gesteigerte Marketingeffizienz durch KI

Künstliche Intelligenz wird einen großen Teil des Rätselraten bei Kundeninteraktionen beseitigen, egal ob es um E-Mail-Marketing oder Kundenbetreuung geht. Die Personalisierung des Kundenerlebnisses, die Reaktion auf Kundeninteraktionen und die Ansprache potenzieller Kunden zum idealen Zeitpunkt über die Kanäle, die den größten Erfolg versprechen, sind einige Beispiele für KI-gesteuerte Marketingautomatisierung. Marketinginhalte, die für den Marketingprozess benötigt werden, sind zum Beispiel ein Bereich, der sich für KI-gestützte Tools anbietet.

Obwohl weniger darüber gesprochen wird, ist die KI-gestützte Content-Erstellung ebenso wichtig, da sie viele Bereiche des digitalen Marketings vorantreiben kann. Tools für die KI-gestützte Content-Erstellung werden zwar niemals die menschliche Kreativität oder das strategische Denken vollständig ersetzen, sie können aber die Produktivität beschleunigen, da KI-Tools bereits heute schon viele Inhalte mit wenig Anleitung produzieren können. Bei der Entwicklung von Inhalten können KI-gestützten Tools helfen, Zeit und Mühe zu sparen. Mithilfe von KI-Lösungen können Marketer prädiktive Analysen nutzen, die Erstellung von Inhalten automatisieren, die Anpassung von Inhalten an Kundenwünsche und Zielgruppen verbessern und vieles mehr.

Lesetipp: Content Marketing - Mit guten Inhalten überzeugen

KI-Marketing - Zukunftsmusik oder bereits Realität?

Die gezielte Ansprache von Verbrauchern auf der Grundlage ihres Verhaltens war der Eckpfeiler früherer Marketingstrategien, die den Weg für die Automatisierung und damit für das Online-Shopping und die virtuelle Kundenbetreuung ebneten. So erreichte das digitale Zeitalter auch die Marketingwelt und Digital Marketing war seitdem in aller Munde. Und das könnte bald den Weg zum KI-Marketing ebnen oder hat ihn bereits geebnet.

Wenn es um KI-Marketing geht, ist die Kombination aus Mensch und KI entscheidend. Sicherlich muss die Künstliche Inelligenz noch eine Menge lernen. In ihrem derzeitigen Entwicklungsstadium ist KI im Wesentlichen eine Kombination aus Automatisierung und maschinellem Lernen mit dem Ziel, Erkenntnisse zu entdecken und umzusetzen, zu denen menschliche Teams nicht so schnell oder in so großem Umfang in der Lage sind. Unternehmen, die die Datennutzung maximieren, effektive Arbeitsabläufe entwickeln und die Produktivität steigern wollen, müssen zu diesem Zweck bereits Technologie einsetzen.

Leider ist KI noch nicht in der Lage, äußerst originelle Entscheidungen zu treffen oder nuancierte emotionale Reaktionen vorherzusehen, und sie wird es vielleicht auch nie sein. Indem sie mehr der banalen, sich wiederholenden Aufgaben übernimmt, die den Großteil der Arbeitsbelastung von Marketingfachleuten ausmachen, wird die KI mehr Arbeitsplätze schaffen als stehlen, sodass Marketingfachleute mehr Zeit für kreative Entscheidungen haben. (bw)