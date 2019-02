Als SAP-Anwendungsentwicklerin bei der BWI - dem IT-Systemhaus von Bundeswehr und Bund - ist Sara Jastram nur eines fremd: Routine. "Ein Programmierer muss sich technisch immer weiterentwickeln, sonst wird er abgehängt. Das setzt jedoch voraus, dass man auch persönlich Lust darauf hat und nicht immer das Gleiche machen will", erklärt die 31-Jährige.

Über mangelnde Abwechslung können sich die IT-Experten der BWI nicht beklagen - im Gegenteil: Die Bundeswehr stellt ihr SAP-System, mit dem sie ihre logistisch-administrativen Prozesse derzeit größtenteils steuert, auf S/4HANA um. Das Vorhaben ist nicht nur eines der wichtigsten Digitalisierungsprojekte der Bundeswehr, sondern stellt auch eine der größten und anspruchsvollsten S/4HANA-Einführungen in Europa dar - für SAP-Spezialisten eine überaus reizvolle Herausforderung. Im Rahmen dieses - technisch wie funktional - äußerst komplexen Technologiewechsels nimmt die BWI eine tragende Rolle ein: Sie wird die Konzeption, Einführung und den Betrieb der neuen Software-Plattform maßgeblich mitgestalten.

Es sind genau solche Projekte, die das Herz von Sara Jastram höherschlagen lassen: "Ich finde es sehr spannend, dieses völlig neuartige System mit aufbauen zu können und hier am Puls der Zeit zu sein. Das bietet einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten und eröffnet auch mir den Zugang zu einer neuen, innovativen Technologie."

Von der Marine zur ABAP-Programmiererin

Sara Jastram will mehr wissen, mehr lernen, Neues entdecken. Das war schon immer so: Ihr Wissensdurst und ihr ausgeprägtes Technik-Interesse führten sie zunächst zur Marine in Wilhelmshaven, wo sie nach verschiedenen Praktika eine Ausbildung zur Kommunikationselektronikerin absolvierte. Danach blieb sie der Bundeswehr noch drei Jahre lang als technische Redakteurin verbunden: "Das war interessant. Aber auf Dauer zu wenig."

Deshalb entschied sich Sara für eine Weiterbildung zur staatlich geprüften Elektrotechnikerin mit Fachrichtung Kommunikations- und Informationstechnik. Dann stieg sie bei einem Unternehmen als Automatisierungstechnikerin ein. Dort programmierte sie Steuerungssysteme für Industrieanlagen - und das rund um die Welt und nicht selten zu unchristlichen Zeiten: "Eine gewisse Zeit lang war das spannend, aber es ging auch an die Substanz."

Der Wunsch nach Verlässlichkeit reifte - zumindest, was Arbeitszeit und -ort betraf. Ende 2015 ging dieser Wunsch bei der BWI in Erfüllung: "Ich habe mich als ABAP-Programmiererin beworben. Diese SAP-Programmiersprache kannte ich zwar noch nicht, aber das Programmieren selbst war mir nicht fremd. Das logische Verständnis hatte ich also und eine neue Sprache lässt sich lernen. Das ist im Grunde ja nur eine andere Schreibweise."

Gesagt, getan: "Der Einstieg begann mit zahlreichen Fortbildungen und nach drei Monaten konnte ich eigene Programme schreiben. Das war überhaupt kein Problem." Ihre Fähigkeiten bringt sie seither als Application Developer im Second Level Support der BWI ein, der direkt vor Ort bei dem Kunden, der Bundeswehr in Bonn, angesiedelt ist.

Custom SAP für die Bundeswehr

Sara Jastram und ihre circa 130 Kolleginnen und Kollegen sind immer dann gefragt, wenn Änderungen am SAP-System der Bundeswehr anstehen - zum Beispiel im Bereich der Logistik: "Wir passen SAP-Standardprogramme auf die spezifischen Bedürfnisse der Bundeswehr an oder entwickeln neue, damit die Anwendungen zum Kunden passen." Um das in der Praxis umsetzen zu können, ist auch ein gutes inhaltliches Verständnis gefragt: "Ich bin im SAP-Modul Instandhaltung eingesetzt. Das war am Anfang ein Sprung ins kalte Wasser, da ich die Abläufe und Zusammenhänge nicht kannte."

Deshalb qualifizierte sich Sara Jastram mit Unterstützung ihres Arbeitsgebers auch hier weiter. Dabei profitierte sie erneut von ihrer Neugier: "Die Bundeswehr hat sehr spezielle Themen, was ihre Applikationen eigen macht. Deshalb ist die dauerhafte Interaktion mit dem Team und dem Kunden sehr wichtig. Von uns werden also nicht nur Technikaffinität und Programmier-Knowhow erwartet, sondern auch ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten."

Inhaltlich ist Sara Jastram bei der BWI angekommen, aber noch längst nicht am Ziel. Nach drei Jahren als Anwendungsentwicklerin soll nun der nächste Schritt folgen: "Ich möchte mich fachlich weiterentwickeln und Beraterin werden, um dann sowohl die Programmierung, als auch die Beratung abdecken zu können. Und irgendwann möchte ich als Projektmanagerin eigene Projekte steuern."

Auch bei diesem Plan weiß sie ihren Arbeitgeber an ihrer Seite: "Ich bekomme die Rückendeckung, um hier weiterzukommen. Die BWI ist groß. Daher bieten sich viele Möglichkeiten, auch immer wieder etwas Neues im Unternehmen zu machen. Als SAP-Expertin bin ich sehr gefragt. Das ist eine gute Ausgangslage."

