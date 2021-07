Was für eine Entwicklung, wenn man die Dekade Revue passieren lässt: Acht von zehn Unternehmen in Deutschland nutzen heute die Cloud — Tendenz steigend . Aus Sicht visionärer IT-Manager ist dieser Trend wenig verwunderlich. Denn ob Start-up oder Konzern, die Vorzüge der Cloud sind allseits bekannt: Neben Kostenvorteilen begeistert meist die hohe Flexibilität und Mobilität — Stichwort ‚hybrid Work‘.

Doch so schnell der Schritt in die virtuelle Datenwolke oft vonstatten geht, so riskant kann er bei strategielosem Vorgehen auch sein. Sicherheitsforscher entdecken immer wieder falsch konfigurierte Systeme und Security-Lücken in wildgewachsenen Cloud-Landschaften von Unternehmen.

Teure Versäumnisse

Kommt es zu Security-Zwischenfällen, kann das schnell teuer werden. Unzählige Fälle aus der täglichen Praxis belegen Folgen wie:

Datenverluste und damit einhergehenden Gerichtsprozessen

Datenklau durch ehemalige Mitarbeiter

Auftragsverluste

irreversible Imageschäden.

Die Ursachen sind dabei vielfältig: Neben mangelnder Verschlüsselung oder diffuser Cloud-Architekturen geben oft die Anwendenden selbst den Angreifenden eine Steilvorlage — beispielsweise indem sie Dateien ohne Zugriffsbeschränkung teilen oder aufgrund von Bequemlichkeit oder speziellen Anforderungen eigene Cloud-Dienste für betriebliche Zwecke nutzen.

Cloud-Security neu denken Für CIOs mit Weitblick steht daher fest: An einem frühzeitigen und ganzheitlichen IT-Security-Konzept für die Cloud-Ära führt kein Weg vorbei. Insbesondere wenn der Schritt in die Datenwolke aufgrund des Lockdowns aus der Not heraus geboren wurde und der Cloud-Part in der Security-Strategie noch nicht ausreichend Platz eingenommen hat, ist es höchste Zeit für ein planvolles und ganzheitliches Vorgehen.

Doch wie sieht dieses — mit Fokus auf die Remote-Working-Ära — aus? Auf welche konkreten Maßnahmen kommt es an, um einen Grundschutz zu erhalten? Und: Welche Rolle spielen moderne Firewalls in diesem Kontext?

