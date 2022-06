Wie die BBC berichtet, hat das Intellectual Property Office in Großbritannien entschieden, dass vorerst nur Menschen ein Patent anmelden können. Nach mehrheitlicher Meinung sei zu bezweifeln, dass KI-Instanzen ohne menschliches Zutun etwas "erfinden" könnten.

The Government has decided not to change patent inventorship or computer-generated works protection at this time.



Read the full response via this link: https://t.co/AS8cst9QCb [Thread 3/3]#AI #NationalAIStrategy