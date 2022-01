Pokémon Go erfuhr nach seinem Release im Jahr 2016 einen ausschweifenden Hype. Dass die Jagd nach den japanischen Taschenmonstern unschöne Begleiterscheinungen wie Verkehrsunfälle und sogar Landfriedensbruch mit sich brachten, war ein großes Thema in den Medien. Ein Gerichtsprozess in den USA um zwei inzwischen außer Dienst gestellte Polizeibeamte des Los Angeles Police Department (LAPD) zeigt nun, dass auch die Staatsmacht nicht vor dem Suchtpotenzial der digitalen Monsterjagd gefeit ist.

Louis Lozano und Eric Mitchell waren vom LAPD entlassen worden, nachdem sie lieber im Rahmen von Pokémon Go Monster gejagt hatten, als ihre Kollegen bei der Bekämpfung eines Raubüberfalls zu unterstützen. Nachdem die beiden Beamten gegen ihre Demission geklagt hatten, kamen nun im Rahmen des Prozesses die beschämenden Einzelheiten zu diesem Vorfall auf den Tisch. Die online veröffentlichten Gerichtsdokumente (PDF), versetzen dem ohnehin angeschlagenen Image der US-Gesetzeshüter einen weiteren Schlag.

Die Geschehnisse kurz zusammengefasst:

Erste Twitter-Reaktionen auf das Urteil ließen nicht lange auf sich warten:

LAPD List of Fireable Offenses.

1. Harassment: No

2. Racial Profiling: No

3. Beating An Unarmed Suspect: No

4. Shooting An Unarmed Suspect: No

5. Killing An Unarmed Suspect: No

6. Chasing Pokémon Snorlax: Yes pic.twitter.com/3i5rb01ucG