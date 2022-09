Wie der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Kalifornien, Rob Bonta, mitteilte, hat sein Büro beim San Francisco Superior Court eine Klage gegen den Online-Einzelhandelsriesen Amazon eingereicht. Das Unternehmen wird beschuldigt, über seine Verträge mit Drittanbietern und Großhändlern die Preise in die Höhe zu treiben und den Wettbewerb zu unterdrücken.

Knebelverträge treiben Preise in die Höhe

Laut Bonta hat Amazon mindestens seit 2012 illegale Praktiken angewandt, um die Wettbewerbsfähigkeit anderer Online-Einzelhändler zu beeinträchtigen und die eigenen Position auf dem Online-Einzelhandelsmarkt zu stärken. So soll Amazon unter anderem Drittanbieter auf dem Amazon-Marktplatz durch Knebelverträge daran gehindert haben, ihre Waren günstiger auf anderen Plattformen oder ihrer eigenen Website anzubieten. Diejenigen, die sich nicht daran halten, können in den Suchergebnissen von Amazon nach unten rutschen oder von der Aufnahme in die "Buy Box" der Website ausgeschlossen werden, heißt es in der Klage, und sie können sogar suspendiert oder entfernt werden.

Die Dominanz des Unternehmens im Online-Einzelhandel lasse Drittverkäufern und Großhändlern dabei kaum eine andere Wahl, als zuzustimmen, so die Klage. Das Nachsehen hätten dabei Händler und Verbraucher in Form von überhöhten Gebühren und höhere Preisen, erklärte der Generalstaatsanwalt: "Ohne einen grundlegenden Preiswettbewerb und ohne verschiedene Online-Sites, die versuchen, sich gegenseitig mit immer niedrigeren Preisen auszustechen, stabilisierten sich die Preise künstlich auf einem höheren Niveau, als es bei einem funktionierenden Wettbewerb der Fall wäre."

Forderung nach mehr Kontrolle und Schadensersatz

"Fakt ist: Viele der Produkte, die wir online kaufen, wären billiger, wenn man den Marktkräften keine Grenzen setzen würde", begründete Bonta die Klage: "Wir werden nicht zulassen, dass Amazon den Markt auf Kosten der kalifornischen Verbraucher, Kleinunternehmer und einer fairen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft nach seinem Willen beugt."

Als Konsequenz wird das Gericht in der Klage (PDF) aufgefordert, Amazon die Fortsetzung dieser Praktiken zu untersagen und einen Beobachter zu ernennen, der die Einhaltung der Vorschriften durch das Unternehmen sicherstellen soll. Darüber hinaus wird ein nicht näher bezifferter Schadenersatz für die Schädigung der Wirtschaft des Bundesstaates sowie eine Entschädigung in Höhe von 2,500 Dollar für jeden vor Gericht nachgewiesenen Verstoß gegen das Zivil- und Berufsrecht des Bundesstaates gefordert.

Ähnliche Klage in Washington abgewiesen

Amazon ist nicht nur in Kalifornien wegen seiner angeblichen Geschäftsgebaren ins Visier der Kartellbehörden geraten: Das Unternehmen wurde bereits aus ähnlichen Gründen vom District of Columbia verklagt - die Klage wurde allerdings Anfang August in zweiter Instanz aus Mangel an Beweisen abgewiesen.

Ein Streit mit der EU endete im Juli mit einem Vergleich. Darin erklärte Amazon, dass es für einen Zeitraum von fünf Jahren keine nicht öffentlichen Daten von Drittverkäufern mehr verwenden werde, um mit Händlern auf seinen europäischen Websites zu konkurrieren. Das Unternehmen versprach außerdem, alle Verkäufer gleich zu behandeln, wenn es entscheidet, was in seine "Buy Box" aufgenommen wird. Dieser Vergleichsvorschlag muss noch von den Regulierungsbehörden der Europäischen Kommission genehmigt werden.