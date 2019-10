Mit dem Aufkommen von neuen Anwendungen und gleichzeitig fallenden Hardwarepreisen wurde vielen CEOs schnell klar: Die damit verbundenen Möglichkeiten können nicht nur Geschäftsabläufe verbessern, sondern vor allem zu neuen attraktiven Business-Modellen führen. Die Vision war, dass sich IT vom bislang kostenintensiven Service-Bereich zu einem umsatz- und gewinnbringenden Element innerhalb bestehender oder neuer Unternehmensangebote wandeln könnte.

Das haben auch verschiedene Beratungshäusern früh erkannt und mit deutlichen Worten angesprochen. Vor einigen Jahren schon sagte der damalige Research Director von Gartner, Peter Sondergaard, auf einer Veranstaltung: "Jedes Unternehmen ist ein digitales - oder es ist bald kein Unternehmen mehr." Das war ein Weckruf für die rund 5000 anwesenden CIOs. Entsprechend ihrer bisherigen Arbeitsweise forderten sie zunächst mehr Budget, um neue Infrastrukturen, neue Anwendungen und neues Knowhow zu schaffen.

Inzwischen ist viel Geld ausgegeben. Damit wurden Fertigungseinrichtungen, Produkte und Logistikkomponenten mit Millionen an Sensoren ausgestattet. Die klassischen Business-Intelligence-Programme wurden mit umfangreichen Analytics- und Machine-Learning-Funktionen aufgepäppelt. Davon versprachen sich viele CIOs den Business-Himmel auf Erden. Doch der hat sich bislang nur in wenigen Fällen eingestellt. Meistens fehlt das, was man am Anfang dieser Reise im Auge hatte: handfeste Ergebnisse im Business.

