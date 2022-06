Gesucht werden die besten IT-Arbeitgeber in den USA, Großbritannien, Schweden, Australien und Neuseeland sowie jetzt auch Deutschland. Wenn Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen und glauben, für einen der besten IT-Arbeitgeber tätig zu sein, lassen Sie es uns wissen! Sie können Ihren Arbeitgeber für den Wettbewerb Best Places to Work in IT nominieren (hier geht's zum Formular!). Genauso kann jedes Unternehmen, dass sich dem Wettbewerb stellen will, aus eigener Initiative und ohne Nominierung bis zum 1. August 2022 mitmachen.

Die zu beantwortenden Fragen drehen sich um Aspekte wie:

Kündigungsraten und "Engagement" der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Diversity & Inclusion,

gleiche Behandlung und gleiche Bezahlung,

Benefits,

Work-Life-Balance

Karriereentwicklung und

Aus- und Weiterbildung.

In jedem teilnehmenden Land entscheidet eine regionale Jury über Gewinner und Platzierte.

Teilnahmevoraussetzungen: Die Unternehmen müssen mindestens 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit beschäftigen, davon fünf oder mehr in der IT. Generell sollten die teilnehmenden Unternehmen eigenständige Muttergesellschaften sein. Aber auch Tochterfirmen werden dann akzeptiert, wenn diese zu einer Holding gehören und/oder eigenständige Geschäftsfunktionen und eine eigene IT-Organisation haben.

Sollten Sie an einer Wettbewerbsteilnahme interessiert sein oder Fragen dazu haben, schicken Sie bitte einfach eine E-Mail an bestplaces@computerworld.com. Unsere US-Kollegen helfen gerne.

Außerdem gibt es eine FAQ, in der sie alle wichtigen Aspekte beantwortet finden.

Die Arbeitgeber werden nach Unternehmensgröße bewertet:

große Unternehmen mit 5.000 und mehr Angestellten,

mittlere Unternehmen zwischen 1.001 und 4.999 Mitarbeiter sowie

Kleinbetriebe mit zwischen 100 und 1.000 Beschäftigten.

Und warum mitmachen?

Die vergangenen zweieinhalb Jahr der Pandemie haben in den Unternehmen vieles auf den Kopf gestellt. Remote Work hat gerade bei den IT-Berufen flächendeckend Einzug gehalten, und nicht alle Unternehmen haben die Herausforderungen gleichermaßen gut gelöst. Quasi über Nacht hat die digitale Transformation die Arbeitswelt verändert. Wir möchten Ihnen mit unserem internationalen Wettbewerb die Chance geben, ihren Mitarbeitenden, Kunden, Partnern, aber auch den vielen Talenten im Markt, die derzeit nach einem besseren Arbeitgeber suchen, zu zeigen, wie sie die Probleme gelöst haben.

Collaboration-Tools einzuführen und den Angestellten die Fortsetzung ihrer Arbeit mit anderen Mitteln zu ermöglichen, mag in den ersten Monaten der Pandemie ausgereicht haben. Jetzt nicht mehr! Gewinner sind die Unternehmen, die es geschafft haben, eine Kultur zu etablieren, in der sich alle Beschäftigten zugehörig und wohl fühlen. Aspekte wie persönliche Mitarbeiterentwicklung, Diversität, Aus- und Weiterbildung, Work-Life-Balance und Nachhaltigkeit spielen eine Rolle - vor allem aber die Frage, ob die IT-Professionals an ihr Unternehmen glauben und einen Sinn in ihrer Arbeit erkennen. Wenn Sie wissen wollen, ob Ihr Unternehmen seine Hausaufgaben gemacht hat, nehmen Sie teil und stellen Sie sich dem Wettbewerb! (hv)