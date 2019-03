Die PROCON IT beschäftigt Consultants und Developer im IT-Umfeld. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und sitzt in Garching bei München. Es ist spezialisiert auf SAP Business Intelligence, Big Data & Visual Analytics, Web- & Cloud Engineering, Mainframe sowie Business Consulting. Die PROCON IT ist auf der Suche nach Mitarbeitenden mit IT-Begeisterung, die Lust haben einzusteigen und mitzuwachsen.

Herausragende Initiativen

Onboarding-Prozess

Am ersten Arbeitstag findet ein "Meet and Greet" mit der Geschäftsleitung und den Paten/Patinnen statt. Der Pate/die Patin steht dem Mitarbeitenden für sechs Monate zur Seite und führt regelmäßig Feedback-Gespräche mit der Teamleitung und dem neuen Kollegen/der neuen Kollegin. Beim "Newcomer Breakfast" berichtet der CEO über Entstehung, Werte, Strategie und Leitbild der PROCON IT.

Give-aways an Hochschulen

Von Oktober bis Dezember 2018 wurden im Rahmen der Campustour von Campus Career Network ­PROCON-IT-Umschläge, gefüllt mit Give-aways, ­Imageanzeige und einem Gewinnspiel, an verschiedenen Hochschulen in Bayern verteilt.

Unternehmensspirit

PROCON IT organisiert jedes Jahr nicht nur einen Betriebsausflug und eine Weihnachtsfeier. Zudem erhält jedes Team ein jährliches Event-Budget, über das es frei verfügen kann. So können die Mitarbeitenden untereinander, auch im privaten Umfeld, eine enge Bindung aufbauen.

Das sagen die Mitarbeiter:

96 Prozent der Mitarbeiter schätzen die Willkommenskultur im Unternehmen.

"Ich finde toll, dass die PROCON IT keinen Unterschied macht, welche Stellung du im Unternehmen hast. Jeder Mitarbeiter wird gleich behandelt." Und: "Es ist ein tolles Miteinander hier. Das Wohlergehen des Mitarbeiters steht im Mittelpunkt."

Kontakt für Bewerber

www.procon-it.de/karriere/stellenanzeigen

Gesucht werden: Java Developer (w/m/d), SAP Consultant (w/m/d), IT-Support-Mitarbeiter (w/m/d), Big Data Engineer (w/m/d).