Fachkräfte, welche die objektorientierte Programmiersprache Java beherrschen, haben laut einer aktuellen Untersuchung von WorkGenius die größte Auswahl an möglichen Arbeitsplätzen: In insgesamt 31.599 Ausschreibungen wird diese Programmiersprache als gesuchte Kompetenz angegeben. Damit landet Java auf dem ersten Platz des Rankings und ist die gefragteste Programmiersprache im Land.

Auf Platz zwei des Rankings folgt SQL, eine Datenbanksprache zur Definition von Datenstrukturen. Zwar gilt die Structured Query Language nicht als vollwertige Programmiersprache, allerdings lässt sie sich mit anderen Programmiersprachen kombinieren, weshalb sie auch in 28.801 Stellenausschreibungen vorausgesetzt wird.

Platz drei belegt die nach der britischen Comedy-Truppe Monty Python benannte Programmiersprache Python. Für 26.847 freie Stellen öffnet diese Sprache die Tür. Am wenigsten gefragt sind die Sprachen Delphi, Visual Basic und Swift. Nach diesen Programmiersprachen wird deutschlandweit 276, 531 und 1.601 Mal gesucht.

Das deutsche Silicon-Valley liegt am Main

Wie das Ranking zeigt, ist Frankfurt am Main nicht nur die Finanzhauptstadt Deutschlands, sondern offenbar auch das IT-Mekka der Bundesrepublik. Insgesamt werden hier 6.600 IT-Stellen ausgeschrieben, was jedoch in Relation zur Einwohnerzahl etwa 863 Stellen je 100.000 Einwohner bedeutet. Übrigens: Java ist auch hier mit 1.536 Ausschreibungen die gefragteste Programmiersprache.

Auf Platz zwei folgt die eigentlich für seine Automobilindustrie bekannte Stadt Stuttgart. In der Hauptstadt des "Ländles" verteilen sich 5.325 Stellen auf die Einwohner, was etwa 844 Stellen je 100.000 Einwohner entspricht. Auch in Stuttgart ist der Java-Bedarf mit 1.293 Ausschreibungen am größten.

Platz drei geht ebenfalls an den Süden an die bayerische Landeshauptstadt München. IT-Fachkräfte können sich hier zwischen 12.311 Stellenausschreibungen entscheiden, heißt, das etwa 827 auf 100.000 Einwohner fallen. Hier wird Python mit 2.506 Ausschreibungen am häufigsten gesucht.

Großer Bedarf in der Finanzwelt und Industrie

Etwas mehr Konkurrenz könnten Bewerber in drei Städten in Nordrhein-Westfalen haben: Wuppertal, Duisburg und Bochum schließen das Ranking als Letzte ab. Hier verteilen sich etwa 112, 242 und 342 Stellenausschreibungen auf 100.000 Einwohner. "Vor allem in den Finanz- und Industriezentren Deutschlands, also Frankfurt, Stuttgart und München, ist der Programmierbedarf besonders groß", kommentiert Daniel Barke, Gründer und CRO von WorkGenius das Ergebnis. Die über 150.000 freie Stellen für IT-Fachkräfte, die sie gefunden hätten, seien ein Zeugnis dafür, wie dringend Kompetenzen in der IT gesucht würden. Die gesamten Untersuchungsergebnisse finden Sie hier

WorkGenius untersuchte das Jobportal adzuna.de auf Ausschreibungen, welche eine bestimmte Programmiersprache oder (im Falle von SQL) Datenbanksprache voraussetzen. Berücksichtigt wurden alle offenen Ausschreibungen am 3. Juni. Dazu wurde das Portal mit Hilfe des Namens der Sprache als Keyword auf seine Ausschreibungen in Deutschland hin analysiert. Gesuchte Sprachen waren: Python, Java, SQL, JavaScript, HTML & CSS, (C Sharp), C/C++, PHP, Visual Basic, Swift, Delphi/Object Pascal. Für das Verhältnis zwischen Ausschreibungen und Einwohnen wurden die Ausschreibungen auf 100.000 Einwohner hochgerechnet.