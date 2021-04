Itelligence | NTT DATA Business Solutions firmiert ab dem 1. April unter dem Namen NTT DATA Business Solutions. Der bisher eigenständige Markenauftritt werde in das Branding der NTT DATA überführt, hieß es in einer Mitteilung. Die Maßnahme sei Teil einer global angelegten Wachstums- und Branding-Initiative von NTT DATA.

Der Abschied von Itelligence

Mit dem Abschied von Itelligence verschwindet ein renommierter Name von der deutschen IT-Bühne. 1989 hatten Herbert Vogel und Wolfgang Schmidt die S&P Consult als Unternehmensberatung gegründet - Spezialgebiet: Einführung von SAP. Nach diversen Umfirmierungen in den folgenden Jahren und der Fusion mit der APCON AG im Jahr 2000 enstand schließlich die Itelligence AG. 2007 wurde NTT DATA Hauptanteilseigner, die vollständige Übernahme folgte 2013. Itelligence wurde eine 100-prozentige Tochter der NTT DATA, Börsennotierung entsprechend eingestellt.

NTT DATA Business Solutions bleibe ein eigenständiges Unternehmen mit Sitz in Bielefeld, beteuerten die Verantwortlichen mit Blick auf die Umbenennung. Mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit werde man weiterhin unabhängig am Markt agieren. Das Management unter der Führung des Vorstandsvorsitzenden Norbert Rotter werde seine Tätigkeiten fortführen. Alle Verträge mit Kunden und der Firmengruppe verbundenen Partnern und Dienstleistern behielten ihre Gültigkeit.

Wie der IT-Dienstleister das Coronajahr erlebt hat, lesen Sie hier im CW-Interview mit Norbert Rotter

Rotter bezeichnete den Schritt als neues Kapitel der Unternehmensgeschichte. "Wir werden unsere Sichtbarkeit erhöhen. Gleichzeitig sind und bleiben wir ein weltweit führender SAP-Partner und Reseller für den Mittelstand." Rotter hofft, unter dem Dach von NTT DATA weitere Fortschritte im Geschäft mit Großunternehmen machen zu können. "Ich bin sicher, dass der renommierte Markenname NTT DATA und damit bald auch NTT DATA Business Solutions dazu beitragen werden, uns weltweit erfolgreicher und bekannter zu machen."

NTT treibt globale Markenintegration voran

"Wir haben einen weiteren großen Schritt zur globalen Markenintegration gemacht", sagte Kaz Nishihata, Senior Executive Vice President & Representative Director, NTT DATA. Für den japanischen Mutterkonzern scheint es in erster Linie darum zu gehen, die Marke NTT DATA zu stärken. Kunden sollen global noch breiter mit Dienstleistungen versorgt werden, um das Geschäftswachstum anzutreiben. Die Japaner verfolgen ehrgeizige Ziele. NTT DATA soll unter die TOP-5-IT-Dienstleister der Welt aufrücken. Dabei werde NTT DATA Business Solutions eine wichtige Rolle spielen, hieß es. Gerade das Angebot an SAP-zentrierten Geschäftslösungen soll gestärkt und ausgebaut werden.

NTT DATA Business Solutions unterhält eigenen Angaben zufolge Standorte in 30 Ländern. In fünf Ländern werden eigene Data Center betrieben. Insgesamt würden mehr als 10.000 Kunden aus verschiedenen Branchen weltweit auf die Services des IT-Dienstleisters zurückgreifen. NTT DATA Business Solutions zufolge seien bereits mehr als 460 SAP S/4HANA-Projekte realisiert worden beziehungsweise befinden sich derzeit in der Umsetzungsphase.

Bei NTT hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Verschiebungen im Geschäft und der Oragnisation gegeben. Mitte 2019 hatte der japanische ITK-Riese NTT Corp. angekündigt, 28 seiner Portfoliounternehmen - darunter NTT Communications, Dimension Data und NTT Security - zur NTT Ltd. zu verschmelzen. Es entstand ein Elf-Milliarden-Dollar Konzern mit 40.000 Mitarbeitern. Unabhängig davon sollte NTT DATA bleiben, als eigenständiges Software- und Service-Unternehmen, hieß es damals.

"Wenn wir die neuen Möglichkeiten von NTT Ltd. und NTT Data kombinieren, schaffen wir einen der fünf größten globalen Anbieter von Technologie- und Geschäftslösungen mit einem Umsatz von 20 Milliarden US-Dollar außerhalb Japans", ließ sich Jun Sawada, President und CEO der NTT Corp., in einer Mitteilung zitieren. Die enge Zusammenarbeit von NTT Ltd. und NTT Data sei beschlossene Sache, man wolle die "gebündelten Kräfte" nutzen. Es könnten also noch weitere Veränderungen anstehen.