Der Einfluss neuer Technologien und zahlreiche disruptive Entwicklungen führen bei den Automobilherstellern und deren Zulieferern (OEMs) zu tiefgreifenden Veränderungen. Die Ursachen dafür sind neue Lösungen für eine veränderte Mobilität von Personen und Gütern sowie neue Konkurrenten wie Google, Uber und Apple.

Um in diesem Wettbewerbsumfeld zu bestehen, hat die Automobilindustrie bereits Konzepte entwickelt und teilweise sogar schon umgesetzt. Damit einher geht ein grundlegender Wandel von jahrzehntealten, stabilen Produktions- und Geschäftsmodellen zu einem Anbieter von neuen Mobilitätsdiensten.

Klassische Geschäfts­felder unter Druck

Ein weiterer Megatrend ist die Digitalisierung. Diese revolutioniert nicht nur Produkte und Dienstleistungen, sondern auch komplette Un­ter­neh­mens­struk­tu­ren und -prozesse. Damit wird der Wandel noch komplexer. Viele Erlösmodelle aus den klassischen Geschäfts­feldern erodieren, das erhöht den Transformationsdruck. Die Herausforderungen lauten also: Schritthalten mit der Geschwindigkeit des Wandels und sich auf die weiteren Entwicklungen vorbereiten.

Diese Transformation betrifft alle Unternehmensbereiche, sowohl in der Wertschöpfung als auch in den Unterstützungsprozessen. Aber trotz aller Heterogenität dieser Bereiche ist den geplanten Vorhaben eines gemeinsam: Sie führen alle zu IT-Projekten, in denen neue Anwendungen, neue Infrastruktur oder ganz neue Produkte entwickelt werden. Die IT-Bereiche der Automobilisten entwickeln sich zur tragenden Säule der aufziehenden Neuausrichtung. Doch um diesen funktionalen Beitrag zur Digitalisierung zu leisten, muss sich die IT-Organisation völlig neu ausrichten.

Studien zeigen Schwachstellen auf

Basierend auf den Ergebnissen der Horváth & Partners Digital Value Studie1 lassen sich die Anforderungen an die Automotive-IT-Organisationen folgendermaßen präzisieren:

Im Vergleich mit anderen Branchen investiert die Automobilindustrie nur auf einem durchschnittlichen Niveau in die Digitalisierung (35 Prozent, Durchschnitt 36 Prozent). An der Spitze liegen die Branchen Chemie, Öl und Pharma (jeweils 47 Prozent).

Die Investitionen sollen vor allem die Innovationskraft steigern und die Kundenorientierung verbessern (jeweils 88 Prozent). Hierzu gehören auch die Digitalisierung der Kundenschnittstelle und der Geschäftsmodelle sowie die Erhöhung der Digitalkompetenz der Mitarbeiter.

Außerdem wird in klassische Bereiche investiert. Die Prozessqualität soll steigen und Kosten sollen sich verbessern (88, beziehungsweise 92 Prozent). Ein weiteres dominierendes Thema ist die IT Security

Die Horváth & Partners Studie zur Adaptiven IT2 vermittelt Hinweise darauf, wie sich IT-Organisationen gestalten lassen, damit sie diesen Anforderungen entsprechen:

Verstärkte Anwendung von agilen Methoden sowie Innovationsmethoden. Darin spiegelt sich die Kundenfokussierung und die Neuausrichtung der Automotive-IT-Abteilungen wider.

Anheben des Anteils agiler Methoden im Business (derzeit 62 Prozent), wobei der überwiegende Teil der IT-Abteilungen bereits agil arbeitet (82 Prozent)

Beibehalten von klassischen Organisationsprinzipien, eine komplette agile Ausrichtung ist nicht geplant.

Kein Skalieren des skizzierten Ansatzes auf die gesamte IT-Organisation. Der Zeithorizont hierfür wird in der Regel mit zwei Jahren angegeben. Rund 75 Prozent der Befragten geben an, dass sie sich aktuell in einem Transformationsprozess befinden

"Cherry Picking" bei den Extremen

Basierend auf diesen Ergebnissen lässt sich sagen, dass eine moderne Automotive-IT einen Mittelweg zwischen moderner Agilität und Kundenorientierung sowie den klassischen Kosten-, Stabilitäts- und Qualitätszielen finden muss. Extreme Formen, wie die klassische Plan/Build/Run-Organisation oder ein voll-agiles Modell ("Spotify Modell") sind nicht geeignet.

Stattdessen erscheint ein "Cherry Picking" aus beiden Ansätzen erfolgversprechender zu sein. Das würde beispielsweise zu einem Modell führen, bei dem die IT-Organisation in mehrere Schichten aufgeteilt werden:

Cross-funktionale Teams die eine integrierte, gemeinsame Kundenschnittstelle mit dem Business darstellen; sie sind der Nukleus einer neuen kundenzentrierten IT. Hierin werden vom Demand Management über Konzeption, Entwicklung und Betrieb bis zum Release Management (DevOps, beziehungsweise BizDevOps) alle wesentlichen Aktivitäten gemeinsam durchgeführt

Diese Cross-funktionalen Teams werden von anderen Teams unterstützt, in denen das Prozess-, Fach-, Digitalisierungs-, Methoden-, Support- oder Technologie-Knowhow vorhanden ist, auf das sich die Cross-funktionalen Teams nach Bedarf abstützen können

Managementverantwortungen, wie die IT-Strategie, IT-Governance und Richtlinien, das IT-Portfolio oder die IT-Architektur werden zentral, teamübergreifend und eher verpflichtend bereitgestellt

Transaktionale und regulatorische Prozesse werden ebenfalls zentral gemanagt. Hierzu gehören beispielsweise der IT-Einkauf, das IT-Controlling, das Providermanagement, der Infrastrukturbetrieb sowie die IT Security

Transformation in drei Monaten abgeschlossen

Wie schon ausgeführt, wird häufig ein sehr kurzer Transformationszeitraum angegeben - in der Regel nur zwei Jahre. Umso entscheidender ist es deshalb, den IT-Transformationsprozess zielgerichtet und entschlossen anzustoßen:

Vermitteln der Prinzipien und des Mindsets, die dem Organisationsentwurf zugrunde liegen. Hierbei sind sowohl agile Mindsets als auch "klassische" Designprinzipien zu berücksichtigen. Diese müssen zielgerichtet aufbereitet und kommuniziert werden.

Enabeln des Managements, um die Mindsets und Designkriterien in der Organisation fest zu verankern

Bilden von Cross-funktionalen Teams, um erste Erfahrungen zu sammeln, die dann in der gesamten (IT-)Organisation genutzt werden können

Aufbau der notwendigen zentralen Unterstützungskompetenzen, den Steuerungseinheiten sowie den zentral geführten transaktionalen Einheiten

Einführen von verbindlichen Steuerungsaktivitäten. Damit ist der Transformationsprozess abgeschlossen

Die beiden ersten Schritte können in einer abgestimmten Form in drei Monaten durchgeführt werden. Für den Aufbau der Cross-funktionalen Teams sind bis zu 18 Monate einzuplanen. Die zentralen Einheiten können bei einem rigorosen Vorgehen in zwölf Monaten umgestellt werden. Der Übergang in den Regelbetrieb schließt die Transformation ab und ist in der Regel innerhalb von drei Monaten möglich.

Wolfgang Schlesner und Lars Burmester sind Experten für Konzernsteuerung und IT-Management mit Schwerpunkt in der Automobilwirtschaft bei Horváth & Partners.

