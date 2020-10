Teams, die Collaboration-Plattform von Microsoft Office, schickt sich gerade an, auch in dieser Gattung der unangefochtene Spitzenreiter zu werden. Rund 75 Millionen aktive Nutzer pro Tag zählte Microsoft Teams Ende April, 70 Prozent mehr als nur sechs Wochen zuvor. Im September waren es schon mehr als 200 Millionen Meeting-Teilnehmer pro Tag, die mehr als 4,1 Milliarden Meeting-Protokolle erstellten. Damit ist Teams das am schnellsten wachsende Produkt in der Geschichte von Microsoft.

Da erscheint es aus der Perspektive von ServiceNow mehr als sinnvoll, noch etwas mehr in die Kooperation mit Microsoft in Sachen MS-Teams zu investieren. Eine Reihe neuer, in die Collaboration-Plattform eingebetteter Workflows soll nun Mitarbeitenden einen nahtlosen Self-Service und schnellere Fallbearbeitung ermöglichen. Zudem verbessern die neuen Funktionen auch die Zusammenarbeit unter den IT-Service-Agents durch die Möglichkeit, wichtige Aufgaben direkt in Microsoft Teams zu erledigen.

Service ohne Umwege

Konkret geht es bei den neuen Funktionen um:

Employee Experience in Microsoft Teams : Damit können Anwender innerhalb von Teams Anfragen einreichen, Updates über die Bearbeitung laufende Tickets sowie andere Benachrichtigungen erhalten. Zudem können sie mit virtuellen Agenten chatten, um automatisierten Support zu bekommen und sich mit richtigen IT-Mitarbeitern verbinden, wenn die Chatbots nicht weiterhelfen können.

Agenten-Funktionen in Microsoft Teams: Mit den neuen Funktionen bekommen IT-Service-Mitarbeiter die Gelegenheit, Anwender direkt anzusprechen und mit anderen Agents zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus können sie wichtige Ereignisse an Geschäftsinteressenten weiterleiten und über Vorfälle und Anfragen mit den Mitarbeitenden direkt chatten. In Verbindung mit der neuen Funktion "Teams Meeting Extensibility" steigern die neuen Workflows die IT-Mitarbeiter produktiver, da sie sich direkt aus einem Microsoft Teams Meeting heraus um größere Vorfälle kümmern können.

Schneller zur digitalen Transformation

Die neuen Funktionen sind ab sofort im Rahmen des Beta-Programms für ausgewählte Kunden verfügbar. Offiziell lanciert werden sie im Nachgang zur Veröffentlichung des ServiceNow Paris Release, der neuesten Version der Now Platform. Hierfür wurden bereits Microsoft-Integrationen angekündigt, um Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. ServiceNow-Kunden können diese Integrationen nutzen, um:

Die Ausgaben und Nutzung von Hybrid-Clouds durch den Einsatz von Microsoft Azure Support in ServiceNow Cloud Insights zu optimieren.

Das Onboarding neuer Mitarbeitender durch die ServiceNow Employee Experience und Microsoft Azure Active Directory zu optimieren und zu beschleunigen.

Mehr Kontrolle und Transparenz über die Unternehmensressourcen mit ServiceNow Software Asset Management und Microsoft Azure Active Directory zu gewinnen.

Zusätzlich bietet das ebenfalls im Paris Release veröffentlichte Plugin ServiceNow Virtual Agent Lite für Microsoft Teams eine eingeschränkte Version von Virtual Agent für Standardkunden der IT Service Management Lösung. Es beinhaltet drei vordefinierte Konversationen für häufige IT-Support-Anfragen. Diese Keyword-basierten Konversationen laufen im Web-Chat-Client und in einer Virtual Agent Messaging-Integration mit Microsoft Teams.

Mehr über die neuen Integrationen mit Microsoft und über das Paris Release können Sie auf der virtuellen Now at Work-Konferenz am 6. Oktober erfahren. Die überwiegend in Deutsch gehaltene Konferenz bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, interessante Case Studies von Unternehmen wie Allianz, Mercedes-Benz oder HDI kennenzulernen.

Hier geht's zur Registrierung.