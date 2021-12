"Die Akzeptanz von Device-as-a-Service-Angeboten im Mittelstand steigt enorm", beobachtet Benny Woletz, Geschäftsführer bei Cloudwürdig, einem Cloud-Service-Anbieter, Acer- und Google-Cloud-Premium-Partner der ersten Stunde.

Aktuell stattet sein Unternehmen einen Mittelständler aus Süddeutschland mit Acer Chromebooks aus. "Unser Kunde ist einer der Hidden Champions aus dem fertigenden Gewerbe mit mehr als 3000 Mitarbeitern und 100-jähriger Tradition." Die Chromebooks kommen inkl. Service durch die mehrfach ausgezeichnete Acer-Service-Organisation in Ahrensburg. Dieser umfasst je nach gebuchtem Plan den First-Level-Support, kostenfreie Reparaturen, einen Geräteschutz gegen Unfallschäden und Diebstahl sowie die vollständige Löschung der Daten bei Vertragsende. Das Monitoring der Geräte übernimmt Cloudwürdig.

Dass Arbeiten aus der Cloud inzwischen für viele Unternehmen Normalität ist, bestätigt auch Daniele Esposito, Head of Chrome Commercial and Education Channel Sales, DACH, Italy and Spain. Angst vor der neuen Arbeitsweise sei nicht angebracht. "Dabei zeigt eine McKinsey-Studie eindrucksvoll, dass Mitarbeiter in mittelständischen Unternehmen sich erheblich besser auf die neue Situation einstellen konnten, als ihre Vorgesetzten befürchtet haben, und das neue Arbeiten sogar überwiegend positiv bewerten."

"Mit den Enterprise- und Education-Upgrade-Lizenzen bieten Chromebooks in einem Modell wie Acer DaaS maximale Flexibilität", bestätigt Daniele Esposito. Die Geräte lassen sich mit minimalem Aufwand aus der Distanz für ortsunabhängiges, schnelles und sicheres Arbeiten bereitstellen, während die Unternehmen die Anzahl der Geräte je nach Nutzungsprofil adaptieren können.

Weil der Kunde die Rechner - genau wie die Software von Google - im Abonnement-Modell bezieht, liefert Acer am Ende der Vertragslaufzeit brandneue Hardware und nimmt die gebrauchten Geräte zurück. Die IT des Kunden kann sich so auf strategische Themen konzentrieren, anstatt Anwendern hinterherzuräumen, die ein Problem mit ihrem Arbeitsplatzrechner haben. Und auch das Controlling ist glücklich mit Blick auf die Investitionen und den ROI.

Kalkulierbare Kosten - ausgeglichene IT-Budgets - bessere Liquidität

Denn hinter Acer DaaS steckt ein Mietmodell, das der Hersteller gemeinsam mit seinem Finanzierungspartner BNP Paribas Leasing Solutions entwickelt hat.

"Die Finanzierung von IT-Arbeitsplätzen ist gerade für mittelständische Unternehmen attraktiv", weiß Arthur Breuer, Managing Director der Business Unit Technology bei BNP Paribas Leasing Solutions. Was beim Thema Drucken oder der Beschaffung von Firmenfahrzeugen längst gang und gäbe ist, steht bei Arbeitsplatzgeräten noch am Anfang. "Aber auch hier sind die Vorteile ganz klar: kalkulierbare Gesamtbetriebskosten, kein Abschreibungsbedarf und durch die Möglichkeit des 'Technology Refreshs' immer aktuelle und wirtschaftliche Geräte im Einsatz."

Und die IT-Budgets sind ausgeglichen. Auf diesen Punkt weist Gerit Günther, Head of Sales B2B - Corporate & Education bei Acer hin. Denn gerade im Controlling sind Budgetschwankungen, die zwangsläufig mit hohen Investitionen verbunden sind, nicht gern gesehen.

Das vereinfacht auch die Anschaffung weiterer Arbeitsplätze - etwa wenn ein Unternehmen in einer Wachstumsphase neue Mitarbeiter einstellt. "Einfach dazubuchen. Die Notwendigkeit, Investitionsanträge zu stellen oder Projekte zu starten, besteht angesichts der geringen monatlichen Beträge selten", ergänzt Gerit Günther.

Vor allem Startups wüssten die Flexibilität des DaaS-Modells zu schätzen. "Denn für schnell wachsende Neugründungen ist es nicht einfach, den IT-Bedarf zu planen. Sie wissen die Flexibilität von As-a-Service-Modellen zu schätzen." Auch wollen sie ihre wertvolle Liquidität nicht dafür aufbrauchen, IT anzuschaffen, sondern ihr Geschäft skalieren.

Ein Blick hinter die Kulissen von Acer DaaS

Über ein komfortables Selfservice-Portal können Unternehmen die Pakete konfigurieren, die Finanzierung berechnen und das Abonnement abschließen. Im Hintergrund arbeitet eine Software-Plattform des auf Abomodelle spezialisierten Plattformanbieters Zuora.

"Wir erleben eine fundamentale Veränderung in der Art und Weise, wie Unternehmen IT nutzen und anschaffen", bestätigt Veit Brücker, General Manager DACH bei Zuora. Ihren Ursprung hat die in nutzungsbezogenen Abrechnungs- und Abomodellen aus dem privaten Umfeld. Von diesem Trend können Acer und seine Partner, die sich auf das DaaS-Modell einlassen, profitieren.

"Ein schöner Nebeneffekt für alle technologiebegeisterten Anwender - vor allem in Startups: Je nach Vertragslaufzeit erhalten sie stets die neuesten Geräte", sagt Gerit Günther, "und zwar als Allererste."

Das vollständige Video zum Acer as-a-Service Round Table sowie nähere Informationen zu den Preisen und Plänen von Acer DaaS finden Sie hier!

McKinsey & Company; L. LaBerge, C. O'toole, J. Schneider, K. Smaje (2020): How COVID-19 has pushed companies over the technology tipping point-and transformed business forever