Istio – Googles Service-Mesh-Plattform erklärt

Virtual Services ermöglichen es, Regeln dafür zu definieren, wie der Datenverkehr geroutet wird. Dabei kann jeder Virtual Service dazu genutzt werden, den Traffic an einen tatsächlichen Service im Mesh zu leiten. Wenn Sie beispielsweise zwei Implementierungen für eine bestimmte API im Rahmen eines A/B-Tests überprüfen wollen, können Sie jeweils eine Hälfte des Datenverkehrs an die unterschiedlichen API-Versionen weiterleiten.

Destination Rules steuern, was mit dem Datenverkehr geschieht, nachdem er durch einen Virtual Service geleitet wurde. So lässt sich beispielsweise realisieren, dass Traffic der an unterschiedlichen Ports aufläuft auch unterschiedlichen Load-Balancing-Richtlinien unterliegt.