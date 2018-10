So berichtet User ”lorislongfellow” auf Reddit von der recht wundersamen Rettung seines iPhone X, das über acht Stunden im Salzwasser überlebte, bis es endlich einen rettenden Ton von sich geben konnte. Das Missgeschick mit dem iPhone X passierte so, dass dieses dem Nutzer aus der Hosentasche fiel, als er aufrecht auf einem Paddelboot stand und rückwärts ins Wasser fiel. Das Smartphone ist dabei aus der Tasche gerutscht und war unter Wasser nicht mehr auffindbar. Da Wasser auch alle Radiosignale blockiert, konnte er es auf diese Weise nicht auffinden.

Immerhin, im Verlaufe des Tages konnte er erfolgreich seiner Freundin einen Heiratsantrag machen. Die Bilder davon dürfte man auf einem anderen Smartphone festgehalten haben. Denn noch lag sein eigenes iPhone X im salzigen Wasser. Erst mehr als 8 Stunden nach dem Vorfall, als die Flut langsam zurückging, versuchte er erneut, sein iPhone X anzupinnen und bekam tatsächlich ein Signal. Schnell zum Strand heruntergerannt, konnte ”lorislongfellow” ihm endlich das Signal entlocken und sein Gerät unter Steinen versteckt wiederfinden, voll funktionsfähig, wie er versichert. Dies, so heißt es im Bericht bei " Cult of Mac", grenzt praktisch an ein Wunder, denn für eine solch lange Zeit sei ein iPhone X gar nicht als wassertauglich vorgesehen.

Ein wirklich wasserfestes iPhone gebe es nämlich nicht, so im Kommentar des Blogs weiter. Während die neuen iPhone XS und iPhone XS Max nach dem Standard IP68 bei einer Tiefe von maximal zwei Metern höchstens 30 Minuten durchhalten müssen, gilt dies für ein iPhone X (sowie iPhone 8, 8 Plus und 7 sowie 7 Plus) nach IP67 lediglich bis zu einem Meter für eine halbe Stunde. Im Unterschied zu einer Apple Watch sollte man ein iPhone nicht absichtlich unter Wasser mitnehmen. Denn im strengen Sinne wasserfest seien Apple-Smartphones nun einmal nicht, das räumt Apple auch selbst ein. Man solle es vermeiden, damit Schwimmen oder Baden zu gehen oder die teuren Geräte absichtlich unter Wasser zu halten. Insofern dürfte sich User ”lorislongfellow” umso glücklicher schätzen, dass sein iPhone X die vorgesehenen Grenzbedingungen weit überschritten hat, und dies sogar in salzigem Meerwasser. Zum Nachahmen sicherlich nicht zu empfehlen, auch nicht versehentlich … (Macwelt.de)