Wenn Sie Motorradfahrer sind, sollten Sie Ihr iPhone besser in der Tasche lassen. Apple hat kürzlich ein Support-Dokument veröffentlicht, in dem es heißt, dass die Leistung der Kamera beeinträchtigt werden kann, wenn das iPhone Vibrationen ausgesetzt wird. In dem Dokument geht Apple speziell auf die Vibrationen ein, die durch die Motoren von Motorrädern, Mopeds und Scootern verursacht werden.

Apple erklärt konkret:

Es wird nicht empfohlen, das iPhone an Motorrädern mit leistungsstarken oder lauten Motoren anzubringen, da diese in bestimmten Frequenzbereichen starke Vibrationen erzeugen. Das Anbringen des iPhones an Fahrzeugen mit kleinvolumigen oder elektrischen Motoren, wie z. B. Mopeds und Motorrollern, kann zu vergleichsweise geringeren Vibrationen führen. In diesem Fall wird jedoch eine vibrationsdämpfende Halterung empfohlen, um das Risiko einer Beschädigung des iPhones und seiner OIS- und AF-Systeme zu verringern. Es wird auch empfohlen, den regelmäßigen Gebrauch über längere Zeiträume zu vermeiden, um das Risiko von Schäden weiter zu verringern.

Apple erklärt auch, dass die Kamera-Technologien wie die optische Bildstabilisierung und den Autofokus verwendet, die Bewegungen und Vibrationen entgegenwirken, um ein scharfes Foto aufzunehmen. Die starken Vibrationen eines Motorrads können sich jedoch auf die Funktionsweise dieser Technologien auswirken, und bei längerer Einwirkung kann die Fähigkeit dieser Komponenten beeinträchtigt werden, sodass sie keine scharfen Fotos mehr machen können.

Viele Motorradhalterungen bieten eine Vibrationsdämpfung an, aber das Support-Dokument von Apple scheint darauf hinzudeuten, dass diese Halterungen nur mit den "Vibrationen geringerer Amplitude" funktionieren, die von Mopeds und Motorrollern erzeugt werden. Apple Carplay ist für einige Motorräder verfügbar, aber die meisten Motorräder mit Unterstützung sind Touring-Modelle, wie die Honda Gold Wing, die Indian Roadmaster und die Harley Davidson Road Glide. (Macwelt)