Obwohl Foxconn für den Februar 2023 einen Umsatzrückgang um 11,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr vermeldet, war es mit mehr als 13 Milliarden Dollar das zweitbeste Februarergebnis des Unternehmens. Allerdings relativiert sich das Ergebnis, wenn man die Januar-Zahlen des Unternehmens betrachtet: Im Januar verbuchte Foxconn einen Umsatz von fast 22 Milliarden Dollar, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Basierend auf der Umsatzentwicklung in den ersten beiden Monaten entspricht der Ausblick für das erste Quartal 2023, so Foxconn weiter, in etwa den Marktentwicklungen.

Produktion in China normalisiert

Dabei habe sich der Betrieb in der weltgrößten iPhone-Fabrik in der chinesischen Stadt Zhengzhou weitgehend normalisiert und von den Covid-Störungen erholt, so ein BBC-Bericht. Apple hatte im November davor gewarnt, dass sich die Auslieferung seines neuen iPhone 14 verzögern würde, nachdem chinesische Beamte einen Bezirk in Zhengzhou, in dem sich die Megafabrik von Foxconn befindet, abgeriegelt hatten. Zwei Wochen später brachen in dem Werk Proteste aus, die zu einer Unterbrechung der Produktion führten, als Tausende von Arbeitern die Produktionslinien verließen. Für Januar konnte Foxconn dann einen um 48,2 Prozent höheren Umsatz gegenüber dem Vorjahr und damit einen Rekordwert vermelden, da die Produktion in Zhengzhou wieder das Vorpandemie-Niveau erreicht hatte.

Ausbau des Engagements in Indien

Darüber hinaus prüfe Foxconn - offiziell unter dem Firmennamen Hon Hai Precision Industry bekannt - einen Ausbau seines Engagements in Indien. So hat laut BBC der Vorstandsvorsitzende Young Liu das Land in der letzten Woche besucht. Medienberichten zufolge plant das Unternehmen, bis zu eine Milliarde Dollar in ein großes iPhone-Werk in Bengaluru zu investieren. Des Weiteren heißt es in den Berichten, dass Foxconns Investition in Indien rund 100.000 Arbeitsplätze schaffen würde. Zahlen, auf die das Unternehmen in seiner Pressemeldung nicht weiter einging.

Derzeit werden iPhones in Indien von mehreren Apple-Zulieferern, darunter Foxconn, gebaut. Das taiwanische Unternehmen baut die Geräte an einem Standort in Tamil Nadu zusammen.