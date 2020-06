Fotografiert man mit dem iPhone, werden standardmäßig auch die Informationen über den Aufnahmeort im Bild gespeichert. In der Regel ist das gewünscht, damit man weiß, wo die Aufnahme entstanden ist. Sendet man jedoch Bilder aus der App Fotos über die Teilen-Funktion an andere Benutzer, möchte man diese Info nicht in allen Fällen weitergeben. Man kann zwar vor den Aufnahmen die Ortungsdienste in den Einstellungen für die Kamera ausschalten, es gibt jedoch einen wesentlich einfacheren Weg.

Hat man in Fotos ein oder mehrere Bilder für die Weitergabe ausgewählt und tippt auf das Teilen-Symbol, blendet sich oben unterhalb der Angabe, wie viele Bilder ausgewählt sind, „Optionen“ ein. Tippt man darauf, kann man anschließend den Schieberegler bei „Standort“ deaktivieren. Dann werden die Fotos ohne die Standortinformationen gesendet. Diese Einstellung gilt jeweils nur für die aktuelle Datenübertragung.

(Macwelt)