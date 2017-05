Das iPhone zu verlieren, ist unter Umstände weit schlimmer als der Verlust der Brieftasche mit Ausweisen, Bargeld und Bankkarten. Schließlich ersetzt das iPhone immer mehr die Brieftasche - und bringt dazu noch viele weitere Funktionen mit, in deren Folge private Daten, die man noch weniger unbefugten Dritten überlassen möchte als den Personalausweis und den Führerschein. Technisch gesehen verliert sich das iPhone aber genau so leicht wie der Geldbeutel, lässt sich aber weit besser als der absichern.

Es gibt keinen Grund, das iPhone nicht mit einer Code-Sperre zu versehen und bei kompatiblen Geräten die Touch ID zu aktivieren. Problem dabei: Leicht zu merkende PINs wie "1234" oder Passworte wie "Passwort" taugen im Falle des Falles nicht viel, komplizierte, sechsstellige Codes oder gar alphanumerische Passworte kann man unter Umständen aber auch mal vergessen.

So verlangt ein per Touch ID abgesichertes iPhone nach dem Neustart die Eingabe der (langen) PIN oder des Passwortes - was aber, wenn man das schon ein ganze Weile nicht mehr benutzt hat? Raten hilft nur in den Fällen weiter, in denen man den Code zum Entsperren auf einige wenige sichere Kandidaten einschränken kann, das iPhone reagiert auf falsche Eingaben aber zickig mit stets zunehmenden Verzögerungen, bis man den nächsten Versuch unternehmen kann. Hat man - und das ist durchaus ratsam - in den Sicherungseinstellungen festgelegt, dass sich das iPhone nach zehn vergeblichen Versuchen komplett löscht, geht man zudem ein großes Risiko ein.

Die gute Nachricht für Leute, die den Code vergessen: Es gibt eine Methode, das iPhone dennoch wieder in Betrieb zu nehmen und aus einem alten Backup wieder herzustellen. Die schlechte Nachricht für Langfinger: Das geht nur, wenn man das Passwort für seine Apple ID noch kennt oder es wieder herstellen kann. Ist auch dieses Passwort perdu, hilft nichts mehr.

Code-Sperre stets aktivieren

Die Code-Sperre ist essentiell, will man seine iPhone und die darauf gespeicherten Daten schützen. Hier kann man zwischen einer simplen Variante und einem normalen Code wählen. Die einfache Variante aktivieren Sie unter "Einstellungen > Allgemein > Code-Sperre" und durch Einschalten von "Einfacher Code". Ein normaler Code, der zum Beispiel aus einer Kombination von Buchstaben und Zahlen besteht, ist natürlich deutlich sicherer, aber wie beschrieben, auch einen Tick riskanter.

Code-Abfrage des iPhone umgehen - so geht's

Im Falle des Code-Vergessens wäre das Wiederherstellen des iPhone auf Werkseinstellungen über iTunes die naheliegende Idee. Die funktioniert so aber Fall nicht, weil iTunes vor der Wiederherstellung den Passcode verlangt. Es gibt aber einen Weg, die Code-Abfrage zu umgehen und das iPhone aus einem Backupa wieder herzustellen. Dazu folgen Sie diesen Schritten:

Auch im gesperrten Zustand ist es möglich, das iPhone mit dem Computer zu synchronisieren. Dies sollten Sie als Erstes tun, um ein komplettes Backup von allen Daten in iTunes zu erstellen. Auch hier hat Apple eine Hürde für Unbefugte eingebaut: Wird das iPhone zum ersten Mal mit einem unbekannten Rechner verbunden, wird eine Bestätigung zum "Vertrauen" verlangt. Und diese kann man nur dann aktivieren, wenn das iPhone entsperrt ist. Ansonsten sieht man auf der Startseite von iTunes nur rudimentäre Funktionen zur Wiederherstellung und weiter nichts.



Dann versetzen Sie das immer noch mit dem Mac oder PC verbundene iPhone in den Wartungszustand, genannt DFU-Modus. Dazu starten Sie das iPhone neu (längeres Drücken des Einschaltknopfs im gesperrten Zustand und Betätigen des "Ausschalten"-Schiebereglers und erneutes Einschalten). Halten Sie beim Start die Einschalttaste und den Home-Button zehn Sekunden gleichzeitig gedrückt. Den Einschaltknopf können Sie loslassen, sobald das Apple-Logo erscheint, halten Sie aber weiterhin den Home-Button gedrückt. iTunes meldet daraufhin, dass ein iPhone im Wartungszustand erkannt wurde und dieses für die Verwendung mit iTunes auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden muss.

Mit "OK" starten Sie nach einer weiteren Warnmeldung das komplette Zurücksetzen. Dabei wird die aktuelle Version von iOS heruntergeladen und auf dem iPhone installiert. Danach folgt die Einrichtung wie bei einem neuen iPhone, also Sprachauswahl, Eingabe der Sim-PIN (hoffentlich haben Sie die nicht auch noch vergessen!) und Verbindung mit dem Wi-Fi-Netz. Im letzten Konfigurieren-Bildschirm wählen Sie "Aus iTunes-Sicherungskopie wiederherstellen" und tippen auf "Weiter". Das Backup sollte natürlich vorhanden sein.

Auch wenn iCloud-Backups sehr bequem sind, zumindest von Zeit zu Zeit sollte man sein iPhone noch mit iTunes synchronisieren, um für den Notfall gerüstet zu sein. Nach erneutem Verbinden mit iTunes wählen Sie das zuletzt erstellte Backup und bestätigen mit "Fortfahren". Dann werden alle Daten wieder zurückkopiert, was einige Minuten dauern kann. Nach Abschluss ist alles wieder ohne Passwort zugänglich. Nach einem weiteren Neustart synchronisiert das iPhone wieder alle Apps zurück.

Es wäre zwar schön, wenn es einen simpleren, vor allem weniger zeitaufwendigen Weg als den Wartungsmodus und komplettes Zurücksetzen geben würde, doch andererseits hat man als iPhone-Besitzer das beruhigende Gefühl, dass die Daten zwar ziemlich sicher geschützt sind, aber über die vorgestellte Methode im Notfall immer noch über Umwege zugänglich sind. Bitte beachten Sie, auch bei dieser Wiederherstellungs-Methode müssen Sie Ihre ursprüngliche Apple ID parat haben. Wie Sie ein womöglich ebenso vergessenes iCloud-Passwort für Ihre legitime Apple ID wieder herstellen können, haben wir hier beschrieben.

Aktivierungssperre umgehen

Zu Ihrer Sicherheit und Beruhigung: Wenn Sie nicht nur Ihren Passcode für das iPhone vergessen haben, sondern auch das Passwort Ihrer Apple-ID, wird das Zurücksetzen des iPhone aber praktisch unmöglich, wenn die Aktivierungssperre aktiv ist. Grundsätzlich empfehlen wir, diese stets mit der Einstellung "iCloud > Mein iPhone suchen" zu aktivieren. iPhone und iPad lassen sich dann bei Verlust nicht nur wieder orten, sondern auch aus der Ferne löschen und eine Neueinrichtung verhindern. (Macwelt)