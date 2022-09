Wir haben in unserem ausführlichen Test des iPhone 14 Pro (Max) bereits feststellen können, wie beeindruckend das neue Display ist. Auch in anderen Tests schneidet das iPhone 14 Pro Max mit Bestnoten ab: Im jährlichen Display-Vergleichstest von DisplayMate wird das Gerät mit dem DisplayMate Best Smartphone Display Award ausgezeichnet und löst damit den Sieger aus dem Vorjahr - das iPhone 13 Pro Max - ab.

Dass das Display im iPhone 14 Pro Max sehr hell ist, konnten auch wir in unseren Tests feststellen.

So hell, dass der Sensor unseres Messgeräts in die Sättigung fährt und die Messung mit einer Fehlermeldung quittiert. Das hatten wir auch noch nicht erlebt!

André Martin / Macwelt

Wie DisplayMate in ihren Tests feststellen konnte, ist das Display sogar noch besser, als von Apple angegeben. Demnach hat das iPhone 14 Pro Max eine Spitzenhelligkeit von 2.300 Nits erreicht, was mehr als doppelt so viel ist wie beim iPhone 13 Pro Max. Dabei ist bemerkenswert, dass Apple auf seiner Webseite eine Spitzenhelligkeit von "nur" 2.000 Nits angibt.

Das iPhone 14 Pro Max erhielt in 15 Kategorien eine Auszeichnung und somit in zwei mehr als noch im Vorjahr:

Höchste Farbgenauigkeit von Weiß

Höchste absolute Farbgenauigkeit

Geringste Verschiebung der Farbgenauigkeit mit APL

Kleinste maximale Farbverschiebung mit APL

Höchste Genauigkeit bei Bildkontrast und Intensitätsskala

Geringste Verschiebung des Bildkontrasts und der Intensitätsskala mit APL

Geringste Veränderung der Spitzenleuchtdichte mit APL

Höchste Vollbildhelligkeit für OLED-Smartphones

Höchste Spitzenhelligkeit des Displays

Höchstes Kontrastverhältnis

Geringster Reflexionsgrad des Bildschirms

Höchste Kontrasteinstufung bei Umgebungslicht

Geringste Helligkeitsabweichung je nach Betrachtungswinkel

Geringste Farbabweichung von Weiß mit dem Betrachtungswinkel

Höchste sichtbare Bildschirmauflösung

(Macwelt)