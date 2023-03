Wie erwartet, hat Apple in seinem Newsroom bekannt gegeben, dass neben den fünf üblichen Farbvarianten des iPhone 14 und iPhone 14 Plus eine neue Farbe dazu kommt - ein recht helles Gelb. Das gelbe iPhone kann man ab Freitag, den 10. März vorbestellen. Ausgeliefert werden die Geräte eine Woche drauf - am 14. März.

Ansonsten hat sich beim iPhone nichts geändert: Die Preise bleiben gleich bei 999 respektive 1149 Euro. Apple hat dem neuen iPhone den gleichen A15-Prozessor spendiert, der bereits in den Farbvarianten aus dem September 2022 arbeitet. Auch die Kamera ist die gleiche geblieben.

Frische Farben im Frühling

Apple pflegt seit dem iPhone 12 die Tradition, im Frühling eine neue Farbvariante vorzustellen. Am 20. April 2020 kamen das iPhone 12 und iPhone 12 Mini in Lila auf den Markt, genauso wie beim iPhone 14 hat der Hersteller nur eine neue Farbe gebracht, an der Technologie und an dem Preis hat sich nichts geändert. Ein Jahr später, am 8. März 2022, hat Apple die grünen iPhones vorgestellt. Allerdings war die Auswahl der Modelle etwas anders: Das iPhone 13 und das iPhone 13 Mini sind vor einem Jahr auf er Keynote "Peek Performance" in einem dunklen Grün angekündigt worden, der etwas hellere Farbton Alpingrün war für das iPhone 13 Pro - das iPhone 13 Pro Max musste bei den bewährten Varianten bleiben.

Ähnlich wie beim iPhone 12 hat Apple gleichzeitig im Apple Store auch neue Hüllen veröffentlicht. Unter den Silikonhüllen sind folgende Farben neu: Kanariengelb, Oliv, Himmel, Iris. Bei den Lederhüllen haben wir keine neuen Farben entdeckt. Genauso wie die iPhones sind neue Silikonhüllen erst ab dem 10. März verfügbar, bestellbar sind sie ab sofort.

Nebenbei sind auch neue Armbänder für die Apple Watch im App Store veröffentlicht. Die Farben passen sich denen von den Silikonhüllen an: Oliv und Himmel, anders als bei den Hüllen gibt es noch Hellorange. Iris und Kanariengelb fehlen jedoch. Die Armbänder kann man nach Wunsch schon heute in einem der Apple Stores vor Ort abholen oder sich ab dem 9. März zustellen lassen. (Macwelt)